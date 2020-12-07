《時代》雜誌新一期封面　「2020年」被打上紅色大交叉

美國《時代》雜誌周六（5日）公布的最新一期封面是一個被打上紅色大交叉、白底黑字的「2020」，下面寫著「史上最差的一年」，據稱今次是《時代》雜誌第5次在封面打上紅色交叉。

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

《時代》雜誌影評人扎查雷克（Stephanie Zacharek）寫道，雖然在美國和世界歷史上都有更壞的時期，但2020年所發生的事件卻「令人完全不想回顧」，除了新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎大流行，還發生了許多不幸事情，例如澳洲與美國加州山火、退役NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）、Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）等名人逝世，以及美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死所引發的種族歧視及警暴問題。

《時代》雜誌在1945年首次在封面使用紅色交叉，當年德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）自縊亡，象徵二戰歐洲戰場結束；第二次是2003年，伊拉克戰爭爆發，美國為首的多國部隊向薩達姆（Saddam Hussein）政權宣戰；第三次是2006年，美軍發動空襲，擊斃阿爾蓋達伊拉克分部領袖扎卡維（Abu Musab al-Zarqawi）；第四次是2011年，美軍特種部隊成功擊殺蓋達組織（al-Qaeda）前領袖拉登（Osama bin Laden）。