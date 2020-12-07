英國也有「神秘巨柱」　同類第4個巨碑　外觀有一處明顯不同

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繼美國和羅馬尼亞發現一些「神秘金屬巨碑」後，英國懷特島（Isle of Wight）11月6日也有民眾發現一座類似的「神秘金屬巨碑」。這個巨碑大約有3.048米高，並且是由「反光、鏡面的材質」製成的。它與上個月在美國猶他州發現的不同，頂部有一個尖角。

「大獨碑」神秘金屬巨碑早前及是次的蹤影：（按圖了解）

據天空新聞台報道，29歲的英國男子鄧福德（Tom Dunford）在當天早上7點30分，與未婚妻和妹妹一同到懷特島的康普頓海灘（Compton Beach）遛狗。沒想到，就在他們緩緩從階梯走下去時，看到一束「銀色光」。他們循着光源走去，在不遠處發現了一個神秘的金屬巨碑。

鄧福德表示，「我最近讀到了一些關於巨碑的報導道所以我一眼就認出了它，不過我們目前還不清楚這些巨碑是誰放置在這裏的。」

據鄧福德的說法，在懷特島上發現的這個巨碑大約有3.048米高，並且是由「反光、鏡面的材質」製成的。懷特島上的巨碑與上個月在美國猶他州發現的不同，猶他州的巨碑表面十分平坦，但懷特島上的這個巨碑，頂部有一個尖角。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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