理想家居「美夢藍圖」走進歷史　IKEA宜家家居產品目錄停刊

宜家家居（IKEA）12月7日確認停止出版其經典的產品目錄。它曾是不少家庭或公司構築理想居住或工作環境的「參考書」。但在它面世69年後的今天，人們逐漸轉到網上看資料及構物，它也終於迎來歷史一刻。

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從一些數字可看到這本刊物難以逃避的「命運終站」。產品目錄（中國大陸稱「家居指南」）在第一期時印發28.5萬本，於瑞典南部派發。它的出版量在2016年升至高峰，有逾2億本，但來到2020年，僅刊印4,000萬本。與此同時，愈來愈多消費者進行網購，截至8月止12個月，宜家家居網上銷售激增45%。

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除了冷冰冰的數字，來自消費者的轉變也是導致公司做出決定的原因之一。董事總經理格魯斯（Konard Gruss）7日接受路透社訪問時說，人們對產品目錄的興趣已減少。他說目錄陪伴他和其他員工一同成長，大家都對公司這個決定感到傷感。

2020年夏季出版的目錄已是最後一期，內容包括2021公司的出品。不過公司稱會在2021年秋季出版一本新書，內有家具產品資料，以及為讀者提供佈置家居的靈感。宜家家居說這本新書對產品目錄是「致敬與慶祝」。

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宜家家居創辦人坎普拉德（Ingvar Kamprad）主導這個項目，催生1951年出版的第一期產品目錄。第一期的封面「主角」是一張棕色面料的單人沙發，名為MK Wing Chair。

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