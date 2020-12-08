真實版《火星任務》？　NASA種出史上首批太空蘿蔔　製片記錄生長

在2015年上映的科幻電影《火星任務》中，飾演獨自被遺落在外太空的男主角麥迪文，在火星搭建溫室種出馬鈴薯，因而存活下來。而在現實生活中，美國國家航空暨太空總署 （NASA）近日發布消息指，人類史上第一批「太空蘿蔔」已在上個月30日成功收成。

NASA種出史上第一批「太空蘿蔔」：

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據報道，美國女太空人魯賓斯（Kate Rubins）11月30日在國際太空站上採收20棵蘿蔔，用鋁箔紙包好後置入冷藏室中，明年將送回地球供科學家研究。

這項植物實驗名為「Plant Habitat-02」，這次採收被NASA形容為「歷史性事件」。實驗項目經理杜福爾（Nicole Dufour）表示，種植多種農作物有助於NASA確定哪些植物可以在微重力下成長茁壯，為執行長期任務的太空人提供最好的食物和達到營養均衡。

NASA之所以選擇種蘿蔔，是因為科學家對它們的屬性已經相當了解，且不需要特別照顧，只要27天就能發育成熟。NASA也將這些蘿蔔成長的過程做成縮時影片。

NASA太空蘿蔔成長縮時影片：

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