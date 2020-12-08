英漢吸毒後持刀殺女友　鄰居欲迎救當街被突襲耳朵差點被切掉

英國37歲男子沃茲沃思（Andrew Wadsworth）日前吸食毒品後，衝進前女友貝爾肖（Melissa Belshaw）家中將她殺害，當時2位見義勇為的男子聽到尖叫聲就想衝進去救人，殊不知，沃茲沃思卻拿着刀子跑到街上，朝着兩人狂砍，其中46歲男性鄰居布里斯托（Gerard Bristow）遭受攻擊，右邊耳朵差點整個被削下，所幸另一名路人相救才勉強保住耳朵。

CCTV拍攝到英國男子吸毒後持刀襲擊途片段：

綜合BBC、《每日星報》報道，沃茲沃思有毒品、槍支、竊盜與傷害等多項前科，自2011年起就時常進出監獄，每次刑期約在2~10年不等，2018年3月開始與貝爾肖交往，2019年1月就因吸食可卡因再度入獄，今年3月初才再次獲得假釋。剛出獄2個多月的他不堪與貝爾肖分手後「性方面無法滿足」的痛苦，5月20日在吸食可卡因與飲酒後，拿着一把菜刀衝進了前女友貝爾肖的住處，在臥室中將她殺害。

報道指出，經營一家美容院的貝爾肖有一名13歲的女兒，更在家中目睹了母親遭到殺害的殘忍場景。案發當天，附近2名男子聽到貝爾肖家中傳出尖叫聲，其中40歲的貨車司機穆爾斯（Kevin Moores）拿着鐵鎚敲破窗戶將13歲少女救出，另一名鄰居布里斯托剛結束一通電話會議，只穿着人字拖與短褲就跑出來救人，沒想到卻在窄小的人行道上遇到了從屋子裏持刀衝出的沃茲沃思。

根據監視器畫面顯示，沃茲沃思當時拿着沾着貝爾肖鮮血的刀子衝向布里斯托，表情看起來相當兇狠，毫無準備的布里斯托嚇得快速後退，但他最後仍不慎踉蹌。在沃茲沃思的猛烈攻擊之下，布里斯托胸部、頭部都受傷，肺部也被刺穿，右耳則是被用刀子嚴重割傷到差點整個掉下來，所幸穆爾斯及時出手相救才保住了耳朵。

報道補充，沃茲沃思遭到逮捕後，將貝爾肖描述得非常不堪，說她欺騙自己、當過性工作者等負面的不實指控，讓貝爾肖的母親直言，「沃茲沃思是怪物、是魔鬼的化身，他讓我的家庭變得天翻地覆，讓我的孫女失去母親。」法官在審判中指出，沃茲沃思在審判中作出虛假證詞，將所有事情歸咎於貝爾肖，顯示出沒有道德的異常優越感，將判處沃茲沃思至少32年有期徒刑。

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