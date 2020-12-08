【新冠肺炎】疫苗接種計劃開始　我們的生活可以回復正常了嗎？

隨着輝瑞疫苗及衛星-V疫苗分別在英國及俄羅斯獲批使用，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃正式開始。在全球疫情難以控制的今天，疫苗幾乎成為了希望，但是否代表我們很快就可以回復過去正常的生活？ 答案是：沒那麼簡單。

圖為11月25日，香港一個地鐵站，大量的乘客戴着口罩。（Getty）

疫苗的確是現代醫學史上最偉大的發明之一，在阻止流行病有決定性作用，但疫苗有一定的局限。

首先，世上沒有100%有效率的疫苗，完全百分百防疫的疫苗是不存在的。以麻疹疫苗為例，麻疹疫苗有高達95%的有效率，香港接種率高達95%，但每年香港麻疹平均仍會有約10宗的案例。

不過相比起未有疫苗之前，麻疹幾乎是所有兒童均有機會患上的致命疾病。在上世紀60年代，麻疹每年在香港可奪去近千名兒童的性命，注射疫苗帶來的防疫效果非常顯著，在今天香港幾乎不需要為兒童患上麻疹而感到不安。

圖為12月7日，德國威斯巴登正在準備設置未來疫苗接種使用的會堂。（Getty）

群體免疫與接種率

至於為何有廣泛接種但無法完全杜絕，主要原因有兩個，第一是有人施打的疫苗正好落在5%的無效範圍下，第二是有人因體質對疫苗敏感關係，無法接種，他們若接觸病菌仍然有機會患病。但透過群體免疫的方式，仍可以有效保護他們。簡單解釋是，當他們身邊都沒有帶菌者，就自然沒有接觸病原的機會，即使無法接種亦能避免染病。

而達到這種群體免疫，關鍵在於接種率，而接種率多少才足夠取決於疫苗的有效程度。今天輝瑞疫苗及衛星-V疫苗均稱能提供約95%的有效率，要杜絕和消滅新冠肺炎不太可能——但要阻截疫情，讓人們生活回復正常是可以的，只要能做到有如麻疹一樣的廣泛接種率，讓每月平均下降至僅1宗以下。

可是，疫苗接種需要時間。英國接種的計劃會優先讓前線醫護人員，及高齡人士接種，一步一步的要到最快2021年第一季結束，才會讓一般廣泛市民接種。讓高危人士優先接種，可以避免他們遭受病毒感染，但無法阻止病毒散播。要待大部分市民都獲得接種，才能真正讓傳播機會下降。

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大規模接種後生活才逐漸回復正常

根據世界衛生組織（WTO）預測，當一個地區超過60%至70%的人口接種疫苗，才能讓疫苗效果逐漸見效。這意味在短期內，或最少在2021年第一季前，即使疫苗接種計劃已經開始，疫情亦不會得到真正的紓緩，人們生活難以回復正常。

再加上一些對疫苗懷疑，反疫苗的運動，亦會讓一些國家整體的疫苗接種比例下降。但整體來說，只要疫苗能有其宣稱的有效率，它最終仍然可以有效控制疫情，讓感染數字明顯下降。

因此，在等到你我都能接種疫苗前，充足的防疫措施，勤洗手及戴口罩，仍然是有效防止感染和疫情散播的最有效方法。