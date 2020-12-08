【新冠疫苗】英國90歲長者成為接種輝瑞疫苗第一人：最棒生日禮物

英國12月8日起為民眾大規模接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，第一位接種的是90歲婦人基南（Margaret Keenan）。下周將滿91歲的她說，疫苗就像是「最棒的、提早的生日禮物」。

政府率先批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合作研發的疫苗。首批約80萬劑疫苗在8日開始施打，優先對象是80歲以上長者、護老院舍員工和醫護人員。

基南8日早上成為輝瑞與BioNTech研製的新冠疫苗獲得臨床批准之後，在大規模接種中第一位接受注射的人。

來自北愛爾蘭恩尼斯基林（Enniskillen）的基南格林威治時間上午6時30分在英格蘭中部城市考文垂（Coventry）的大學醫院接種疫苗，成為英國第一位接種疫苗的民眾。

Meet Maggie: the first person in the world to receive a fully-tested and approved Covid-19 vaccine on the NHS. pic.twitter.com/eb2ijTMSLW — NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020

透過電視轉播畫面可看到，基南穿短袖上衣，方便護理人員在她的肩部施打疫苗。基南說：「我很榮幸成為第一個施打疫苗的人，這是我所能期望最棒的、提早的生日禮物。因為在今年大多時間都自己度過後，我終於能期待在新年和親友相聚。」

她也感謝院方的照護，表示：「我對所有能施打疫苗的人的建議是：去接種疫苗，如果我90歲都能接種，你也可以。」

基南今天施打第1劑疫苗後，必須在21天後回來施打第2劑，疫苗將在完成接種7天後產生效力。疫苗可以達到95%效能，但目前尚不清楚效力能持續多久。專家說，未來可能與流行性感冒疫苗一樣，新冠肺炎疫苗必須每年施打。

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）指，這次接種疫苗計劃的規模為英國歷來最大。他還形容這天是英國抗疫的勝利紀念日（V-Day）。