【素媛】趙斗淳出獄街坊極驚　政府急送安心鈴　一按求救警即出動

韓國窮凶惡極的「淫魔」趙斗淳（조두순）曾以極端血腥、慘烈的方式在教會廁所性侵年僅8歲的女童，先前還有高達17項的殺人、性侵前科，如今卻即將於12月12日提早刑滿出獄，令京畿道安山市的居民、地方媽媽們極度惶恐不安。

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為了安撫市民們處於極度不安的心靈，安山市府決定公開快速防狼防性侵「小道具」，一旦遇上淫狼，就算不與網路與智慧型手機連接，只要輕輕一按，警方就能掌握被害者的定位，即時趕去救援！

根據韓聯社報道，京畿道與經濟科學振興院聯合研發出一款供家庭使用的Beacon，將之稱為「安心鈴」（안심벨），是一款利用藍芽技術進行精準定位，如同一座發射訊號的燈塔，持有者無須設置網路、也無須連結智慧型手機，遭遇不測時僅需輕輕一按，便能直接連結112報案系統，馬上通知鄰近警方。

京畿道研發「安心鈴」，只要按下按鈕，就能及時報警。（京畿道廳）

京畿道廳9日與安山市府、安山檀園警察署簽約，計畫讓當地能普及使用該款安心鈴，目前計畫優先提供單身、女性、老年人家庭等3000多戶優先使用。該款安心鈴須裝上2顆AA電池（3號電池），若電力耗盡或機器發生故障，則中央管理系統會自動掌握，並且主動發送通知給使用者。

京畿道廳相關人士表示，「知名性侵犯趙斗淳出獄在即，在討論相關應對政策時，我們決定將安山市指定為優先使用安心鈴的地區，目前也與水原市仁溪洞等其他地方政府討論相關試營運計劃。」

一旦安心鈴結束試營運，將以一顆15000韓元的價格在市面上販售。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】