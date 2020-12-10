西班牙美食網紅提議免費大餐換宣傳　餐廳老闆霸氣回覆說「不」

美國財經月刊《企業家》（Entrepreneur）報道，擁有2萬多粉絲的西班牙美食網紅邁克爾（Mikel）及羅伯塔（Roberta）日前私訊當地餐廳Topik，表示願意為餐廳拍攝照片、並在他們的IG平台發佈餐廳的業配文，交換條件是「餐廳免費提供店裏最好的料理」。Topik老闆在Twitter上發文透露自己霸氣說不，博得6千多名網友讚賞。

西班牙一餐廳老闆公開指責美食網紅無理要求：（按圖了解）

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報道指出Topik老闆在Twitter上撻伐網紅毫無同理心：「難道你們沒發現餐廳受到疫情影響，用餐時間跟來客數都縮水了嗎？」老闆說餐廳從三月起就損失了5萬歐元（約港幣47萬元）質問網紅：「你們認為我還想請別人來寫業配文嗎？」

老闆提到員工現在都靠《臨時就業法規》（Temporary Employment Regulation File）的補助度日，請網紅「幫幫忙」不要這麼自私要求回饋，好好過好自己的生活。

一名網友批評網紅的行為很糟糕，但認為「消費者有時就是吃網紅這一套，餐飲業要抵制這個趨勢。」另一名網友大讚老闆的回應，說老闆的發文「獲得一樣大的宣傳效果。」但也有網友力挺網紅，直指商業互惠的宣傳模式「就是現代新的廣告形式」。

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