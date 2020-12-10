【新冠肺炎】默克爾罕見激動發言　呼籲德國民加強防疫減少接觸

德國總理默克爾12月9日上午在聯邦議院2021年財政預算辯論會上發表演講，說到激動之處表情相當「肉緊」，又配以大量手勢，想對民眾動之以情。她呼籲德國人響應科學家的懇求，在聖誕節減少社交接觸，以及學校提早放聖誕假期，讓學生早點待在家，這樣才能有助對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

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她在演講中稱：「如讓人們生活如常的代價是每天有590人死亡，在我看來是不能接受。」德國之聲在9月12日的報道中引述德國的時事觀察家即時的反應，稱對她來說「這是非同尋常的個人化和情緒化表述」。

她呼籲對聖誕期間加強防疫措施，也明確地對德國科學院（Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）12月8日提出的建議表示支持。

德國科學院的建議包括要求學校從2月14日起放寒假；由12月24日開始，除了供應基本必需的公司外，所有企業全部關門；民眾盡可能在家工作。

她也說反對酒店開業，如此更有利於聖誕和新年假期的家庭團聚。她也贊成商戶自聖誕節開始關門至1月10日的建議。

"I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable."



German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ — DW News (@dwnews) December 9, 2020

財政預算辯論會傳統上是用來總結上一年政績的機會。這是默克爾的最後一次出席預算辯論。她選擇利用這個機會談及防疫的重要性。

德國正在致力對抗新冠肺炎疫情。公共疾病衛生權威機構羅伯特-科赫研究所（Robert Koch Institute）9日稱該國每日染疫死亡人數達列創紀錄的590人。疫情爆發以來死亡個案總數達19,932個，累計確診個案超過120萬。