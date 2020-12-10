袋熊「便便」為何呈方形？　原來有實際用途

前方高能預警，本篇內容講述袋熊及其排泄物問題，胃淺的人…我不信你們看不下去。 沒錯！今天 我們 聊 屎！ 在動物界中，有一種叫做袋熊的生物，這種生物非常神奇，不僅僅擁有一個能帶着寶寶到處走的育兒袋，同時還有一個非常奇葩的技能：它能把便便拉成立方體狀！就是下面這樣！

袋熊的糞便為何會呈方形？（按圖了解）

這個問題困擾了我們所有人很多很多年，為甚麼世界上這麼多動物，唯獨這種動物會把便便拉成立方體的？難道是它的某個部位是方形的，所以排出的便便就是方形的？顯然答案並不是這樣的。

袋熊的消化非常慢

前段時間，幾位科學家終於解開了這個問題的答案。他們發現，以草、樹根、樹皮為食的袋熊消化非常緩慢，大約需要8-18天，才能讓食物經過消化道，而袋熊糞便性狀直到腸道的末端才會形成我們見到的這種形狀，而不是我們猜測的它們的腸道是不是也是方形的。科學家指出，能夠出現這種形狀，直接的原因是他們腸壁蠕動的特點所致。

袋熊可是世界上唯一一種會產生方形便便的動物哦

那麼，為什麼在袋熊的進化中，非要進化出這麼奇葩的能力？據瞭解，這是因為，袋熊的視力非常差，所以它們需要用自己糞便的氣味進行標記，而方形的糞便明顯更便於堆砌形狀和保持形態。

袋熊的視覺不好 需要用糞便進行標注

嗯，看到這裏，各位有沒有覺得一陣緊張？要是我們的飲食不健康，過分單一，會不會也會出現方形的便便？所以，為了自己的健康，還是多吃一些健康食材總是好的。

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