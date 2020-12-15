路癡福音｜Google Maps擬推4大新功能　顯示斑馬線與門牌號

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根據國外科技媒體Android Police報道，Google Maps（Google地圖）將推出新功能，對許多路癡來說是一大福音，究竟有哪些新變化呢？這篇文章幫你一次整理好。

路癡福音！一個圖輯看清Google Maps擬推出的4大新功能（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《Android Police》報道指出，Google地圖向開發人員釋出的最新測試版本10.56.0中，特定的國家或城市地圖裏，加入了每個路口的「紅綠燈號誌」及「斑馬線位置」，讓行人能夠更清楚詳細的路況。

此外，Google地圖還在特定的國家或城市地圖中，為每個建築物都加上「門牌號碼」，以後要去沒去過的地方，透過門牌號碼就可以更快找到目的地，對於每天要送餐到別人家門口的外送員來說應該也幫助良多。

《Android Police》還指出，最新測試版本10.56.0中，Google官方與Uber合作，可以更準確地計算乘車費用，只要使用路線規劃功能，Google地圖就會推薦Uber路線與費用給你，也會在地圖中顯示附近Uber車輛。

目前已可在Google地圖上看到「計算Uber乘車費用」功能，不過「紅綠燈號誌」、「斑馬線位置」、「門牌號碼」目前尚處於測試階段，正式上線時間有待Google公布，Google地圖使用者們可以好好期待一下了。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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