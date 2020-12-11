口罩即用即棄太浪費？　韓國男大生用1500個製出環保櫈子

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，醫療用口罩成為人們防疫必需品，許多國家也規定民眾在特定場合一定要戴口罩。大量使用過的口罩也隨之而來，人們也開始思索要如何處理大量廢棄口罩。路透社報道，韓國首爾南部義王市桂園藝術大學23歲男大生金河那（音譯）突發奇想，將使用過的口罩做成櫈子，回收大量使用過的口罩。

用1500個廢棄口罩做凳子的過程（點擊了解)：

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攻讀家具設計的金河那對於一次性口罩造成的浪費感到不安，這些口罩的材質多為聚丙烯。於是，金河那突發奇想，將這些口罩熔化並製成可以堆疊收納的櫈子。他說，要製作一個櫈子大概要1500個一次性口罩，「塑膠可以回收，我們何不也來回收以塑膠製成的口罩」。

金河那今年6月開始在桂園藝術大學放置口罩收集盒。自此，他從學校收集到一萬個使用過的口罩，還從一家工廠拿到超過一噸的有瑕疵口罩。

為了減少使用過口罩的病毒傳染風險，金河那將這些口罩放了至少四天，拆掉彈力耳掛和金屬絲，再將口罩放在模具上，用熱風槍加溫至超過攝氏300度的高溫熔化。金河那成功做出約45厘米高的櫈子，並在畢業展展出，接下來他想試着用使用過的口罩製作椅子、桌子和燈等家具。

金河那的作品成功讓其他同學留下深刻印象。20歲藝術系學生朴成燦（音譯）表示：「這些櫈子發出十分強烈的訊息，將使我們難以忘記2020年的新冠肺炎疫情。而且，這些作品也對環境無害。」

金河那也敦促政府和民間企業，單獨使用一個盒子來回收使用過的口罩。南韓政府數據顯示，南韓今年光是9月就生產超過10億個口罩提供國內使用。

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