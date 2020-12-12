近200封「二戰情書」75年後重見天日　有心人盼物歸原主結局感人

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在過去沒有電腦和網路的年代，人們得透過手寫「情書」，來表達對心上人的愛意。最近在國外，就有一則關於情書，有着70多年歷史的美談。

近200封寫於二戰期間的情書：

根據日本媒體《COURRIER》報道，一位女環境研究員Cécile，在法國東南部艾克斯普羅旺斯市工作。日前，她發現有一箱東西被當成垃圾丟掉。打開之後，發現裏頭居然還有幾乎塞滿整個紙箱，估計共有兩百封的信件。

Cécile發現，這些信件的年代約落在1942至1945年間，也就是70幾年前二次世界大戰的時代。內容則是一位男性在戰爭之中，寫給另一位女性「Aimée Randonnet」的情書。

Cécile認為，這些心意不應該就這麼被丟棄，於是在Twitter上發文，想找尋這位Aimée或她的後代。這則消息吸引到西班牙媒體《國家報》的報道，馬上在24小時之內獲得上萬轉載。

結果，就在網友的齊心協助之下，成功找到Aimée的女兒，還得知當初寫這些情書的男子從軍三年，後來也在戰場上存活下來，並且與心上人Aimée結婚生子，讓這份情意有了完美結局。Aimée的女兒表示，過去曾想找出這些信件，但卻怎麼也找不到，還以為都遺失了，沒想到現在以這種方式，重新獲得這份父母留下的珍貴寶物。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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