「英國最大家庭」遇疫情噩夢　父親確診全家逾20人隔離陷經濟危機

英國49歲爸爸拉德福德（Noel Radford）與45歲妻子休（Sue Radford）育有22名子女，全家共有24人，獲稱為「英國最大家庭」。但在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，這個家庭就遇上噩夢，父親拉德福德確診染疫，全家需隔離，經營的麵包店也要停業，失去唯一收入來源。

育有22名子女的拉德福德，目前與妻子、19名子女及1名孫兒一同在蘭開郡（Lancashire）的家中居住，屋內有超過20人。一家人本來開心生活，但拉德福德最近確診感染新冠肺炎，就令全家陷入一場危機。

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英國《鏡報》12月9日報道，拉德福德先發現自己有類似感冒症狀，曾致電政府部門詢問是否需要接受病毒檢測，但對方回答稱不用，然後在數天後，他開始失去味覺，終於在接受檢測後獲悉自己確診。

麵包店無法營運

拉德福德與女兒克洛（Chloe）是經營家庭麵包店的主力成員，負責烘製餡餅，結果由於拉德福德染疫後全家要隔離，麵包店也無法營運，必須暫時關門，報道稱，麵包店是該家庭的唯一收入來源。

拉德福德的妻子休（Sue Radford）稱「這本來是全年最忙的日子，你不能接到這些訂單，我們失去了來自商店的收入，老實說這衝擊真的有點大。」

英國最大家庭：圖為拉德福德一家2019年7月上傳全家外出用膳慶祝子女生日的照片（IG@theradfordfamily）

「我們都快要瘋了」

該家人遇上的另一問題，是不止拉德福德一人染疫，在全家均於屋內隔離後，女兒丹妮爾（Danielle）之後也確診，一家人的隔離期也會更長，他們擔心未來有更多人確診。

拉德福德稱「我確診後，我們都要為了下一人而自我隔離，我不知道還會有多少天。」他又稱「所有事都好像反轉了，我們都快要瘋了，在這無聊的房子裏。」