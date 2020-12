黃道12宮殺手「密碼信」終在51年後破解　兇手自述：我不怕毒氣室

美國1960年代轟動一時的「黃道十二宮殺手」(Zodiac Killer)連環殺人案,在事隔51年後出現新發展,雖然至今仍未知兇手是誰,但美國聯邦調查局(FBI)12月11日確認,有一個團隊成功破解兇手當年向報社寄出的其中一封密碼信,終於讓大眾得知信件內容,兇手在信中自稱不怕死,他自述道「我不怕毒氣室,因為這會讓我更快進入天堂。」

這位美國史上惡名昭彰的連環殺手,1968年至1969年間在加州犯下至少5宗殺人案,另造成至少2人受傷。

他為了引起注意,當年還向媒體寄出多封信件,部分寫有嘲諷內容,包括自稱「黃道十二宮殺手」(Zodiac Killer),又聲稱自己殺了37人,遠超過外界所知數目,在這些他寄給媒體的信件中,還包括一些密碼信,多年來大眾只成功破解其中一封,其餘內容仍然神秘,甚至有人出動人工智能(AI)技術試圖破解,惟失敗收場。

至近日終有一個由多國專家組成的團隊,成功破解其中一封兇手在1969年11月寄給《三藩市紀事報》、內容為340個符號的密碼信,該信被稱為「340密碼」(340 cipher),團隊把內容提交給FBI後,美方核實內容,確認團隊成功破解信件。

↓黃道十二宮殺手當年寄出的「340密碼信」↓

信件內容如下:

I hope you are having lots of fun in trying to catch me(我希望你們試圖追捕我的過程中得到很多樂趣)

That wasn't me on the TV show which brings up a point about me(那個提到我的電視節目,上面的人並不是我)

I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradice all the sooner(我不怕毒氣室,因為這會讓我更快進入天堂)

Because I now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradice so they are afraid of death(因為我現在有足夠的奴隸去為我工作,其他人去到天堂時卻什麼也沒有,這就是他們怕死的原因)

I am not afraid because I know that my new life will be an easy one in paradice death(我不怕的原因是我知道死後在天堂的新生活會很輕鬆)

美國有線新聞網絡(CNN)報道,信件內所說的電視節目是The Jim Dunbar Show,當時有人打電話到節目,自稱是「黃道十二宮殺手」,如今這封信則「澄清」那人不是他。

↓圖為破解密碼團隊的3名成員,點擊圖輯了解↓

成功破解這封信件的團隊在這次事件中備受關注,該團隊由3人組成,包括美國維珍尼亞州的軟件開發員奧蘭查克(David Oranchak,暫譯)、比利時電腦程式員艾克(Jarl Van Eycke)和澳洲數學家布萊克(Sam Blake)。

奧蘭查克12月11日在YouTube上傳影片講述破解信件的過程,他又向媒體表示,自2006年起便嘗試破解「黃道十二宮殺手」的信件,如今終於成功,他稱「這真是不可思議,很震驚,我永遠沒有真的想過我們會找到什麼,因為我已經習慣失敗了。」

他也談到有些失望的是,這封信未含有兇手的個人識別訊息。他認為,兇手的名字可能是藏在另一封1970年寄出的信件中。

↓奧蘭查克發布的影片↓

美國聯邦調查局(FBI)則發文表示,案件仍處於調查狀態,將繼續為受害人追尋公義,為了尊重受害人與他們的家屬,目前不作進一步評論。