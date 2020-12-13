黃道12宮殺手「密碼信」終在51年後破解　兇手自述：我不怕毒氣室

美國1960年代轟動一時的「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer）連環殺人案，在事隔51年後出現新發展，雖然至今仍未知兇手是誰，但美國聯邦調查局（FBI）12月11日確認，有一個團隊成功破解兇手當年向報社寄出的其中一封密碼信，終於讓大眾得知信件內容，兇手在信中自稱不怕死，他自述道「我不怕毒氣室，因為這會讓我更快進入天堂。」

這位美國史上惡名昭彰的連環殺手，1968年至1969年間在加州犯下至少5宗殺人案，另造成至少2人受傷。

他為了引起注意，當年還向媒體寄出多封信件，部分寫有嘲諷內容，包括自稱「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer），又聲稱自己殺了37人，遠超過外界所知數目，在這些他寄給媒體的信件中，還包括一些密碼信，多年來大眾只成功破解其中一封，其餘內容仍然神秘，甚至有人出動人工智能（AI）技術試圖破解，惟失敗收場。

至近日終有一個由多國專家組成的團隊，成功破解其中一封兇手在1969年11月寄給《三藩市紀事報》、內容為340個符號的密碼信，該信被稱為「340密碼」（340 cipher），團隊把內容提交給FBI後，美方核實內容，確認團隊成功破解信件。

↓黃道十二宮殺手當年寄出的「340密碼信」↓

信件內容如下：

I hope you are having lots of fun in trying to catch me（我希望你們試圖追捕我的過程中得到很多樂趣）

That wasn't me on the TV show which brings up a point about me（那個提到我的電視節目，上面的人並不是我）

I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradice all the sooner（我不怕毒氣室，因為這會讓我更快進入天堂）

Because I now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradice so they are afraid of death（因為我現在有足夠的奴隸去為我工作，其他人去到天堂時卻什麼也沒有，這就是他們怕死的原因）

I am not afraid because I know that my new life will be an easy one in paradice death（我不怕的原因是我知道死後在天堂的新生活會很輕鬆）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，信件內所說的電視節目是The Jim Dunbar Show，當時有人打電話到節目，自稱是「黃道十二宮殺手」，如今這封信則「澄清」那人不是他。

↓圖為破解密碼團隊的3名成員，點擊圖輯了解↓

成功破解這封信件的團隊在這次事件中備受關注，該團隊由3人組成，包括美國維珍尼亞州的軟件開發員奧蘭查克（David Oranchak，暫譯）、比利時電腦程式員艾克（Jarl Van Eycke）和澳洲數學家布萊克（Sam Blake）。

奧蘭查克12月11日在YouTube上傳影片講述破解信件的過程，他又向媒體表示，自2006年起便嘗試破解「黃道十二宮殺手」的信件，如今終於成功，他稱「這真是不可思議，很震驚，我永遠沒有真的想過我們會找到什麼，因為我已經習慣失敗了。」

他也談到有些失望的是，這封信未含有兇手的個人識別訊息。他認為，兇手的名字可能是藏在另一封1970年寄出的信件中。

↓奧蘭查克發布的影片↓

美國聯邦調查局（FBI）則發文表示，案件仍處於調查狀態，將繼續為受害人追尋公義，為了尊重受害人與他們的家屬，目前不作進一步評論。