《愛的迫降》醉酒版？　美國女子酒後醒來發現自己騎馬跨越了國界

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喝酒醉到不醒人事，醒來竟然坐在一匹馬上！美國一名女子周末在朋友家中開party狂歡，沒想到喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說着她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境，來到墨西哥叢林，過程中她將影片PO到抖音（TikTok）上，離奇的遭遇吸引超過1200萬人次觀看，引發不少討論。

美國少女喝醉醒來發現自己正在「騎馬」！按圖查看這離奇的遭遇▼▼▼

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根據美國《 新聞週刊 》（Newsweek）報道，美國一名名叫莉茲（Liz）的女子，日前在自己的抖音中PO出一段影片，影片中的她醉醺醺的騎着馬，並表示自己身在墨西哥的叢林中，身邊的小孩一直說着西班牙語，並驚恐的說「身邊的人完全聽不懂我說的話，我也聽不懂他們在說什麼，他們說的是西班牙語」，她甚至不知道小孩要帶她去哪，只知道自己喝醉了正在騎馬。

接着她更在影片中表示，周圍的人都不會說我的語言，所以他們也不知道我在說什麼，當時她感到相當害怕，因為不知道怎麼騎馬，還反覆尖叫「我好害怕！」離奇的遭遇隨着影片曝光後，在短短一周內引來超過1200萬觀看人次，許多網友更擔心莉茲的安危。

所幸在過程中沒有發生危險，莉茲也在隔天發布影片向網友報平安，說明最後自己有安全的回到旅館，狀態非常良好。不過，莉茲的行為也引來不少網友批評，認為莉茲本來就不應該喝那麼醉，讓自己身處危險中。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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