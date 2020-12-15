【史海沉鉤】閃避南京大屠殺：這不是西方第一次雙標

2020年12月13日乃中國紀念南京大屠殺死受害者的國家公祭日，不意當天Twitter（Twitter）竟以「發佈描繪無端血腥的媒體」為理由，封禁與摺疊多個刊發日軍侵華史料的用戶與貼文，但卻容許日本右翼分子質疑南京大屠殺的貼文繼續留存。這種作為，惹來中國歷史研究院官方微博痛斥「西方國家宣揚的所謂新聞自由，一旦涉及真正突破人類文明底線的滔天罪惡，反倒閉口不言，這就充分暴露了他們的本質——不文明，甚至是反人類文明」。

事實上，中國歷史研究院的抨擊正反映了西方國家閃避甚至否認受害者並非自身族群的大屠殺，並且已非首次。端以Twitter發跡的美國為例，長期迴避迫害屠戮印第安人的血腥真相，白人殖民者們以建構感恩節神話、美洲大陸為無主之地、剝奪印第安部落主權等方式，一步步隱藏了美利堅的殘忍建國史，即便在提倡去殖民化的今日，否定土著受害的種族主義仍舊陰魂不散。

譬如2020年12月8日，美國西北大學校園報刊《西北日報》（The Daily Northwestern）便揭露校內一塊岩石被粉刷上笑臉並戴上朝聖者帽以紀念感恩節的消息，此事令來自印第安肖肖尼─班諾克部落（Shoshone-Bannock Nation）的博士候選人妮基（Nikki McDaid-Morgan）怒不可遏地表示「不可接受」，因為白人的感恩節對他們來說無非是家園遭掠奪、同胞遭殘殺的痛苦開端。

2020年12月13日，中國歷史研究院官方微博發文，斥責Twitter（Twitter）竟封禁發佈南京大屠殺史實的用戶的雙標行徑。（微博@中國歷史研究院）

育有兩名孩兒的妮基還說道，自己的孩子在得悉此事後感到非常難受，因此妮基強調「孩子們需要理解，我們可以且將會提醒殖民者們這塊土地是原住民的土地且土著仍在這裏！」另名博士候選人貢薩雷茲（Syd González）亦忿忿不平地指責道：「這是反土著，和寧願企圖掩蓋真實歷史而非解決紀念日真正慶祝事物的不適：土著的種族滅絕、對我們土地與水源持續地偷竊與苛待」。

感恩節神話的傳播，無非是白人殖民者搶掠資源與殺害印第安人的遮羞布。而更早之前，美國憲法雖然承認印第安人部落為「國家」（Nations），明文規定只有聯邦政府具備同渠等締約和通商的權力，卻又自居「父親」去干涉和剝奪印第安人的生活與土地。美國總統傑克遜（Andrew Jackson，1767─1845年）便是這樣欺騙切羅基人：「他們必須按我的意思去做：離開密西西比州和亞拉巴馬州，在我指定的範圍內定居。——這樣，他們就能在此二州的範圍之外，擁有自己的土地。只要青草在生長，只要河水在奔流，他們就可以永遠擁有這片土地。我也將一如既往地像朋友和父親那樣庇護他們」。但實情是，當青草還在生長，大量印第安人便在白人的槍枝下失去了棲身之所與身家性命。

對印第安人來說，白人殖民者的到來無非是苦難的開端。此為近來受到熱議的北京網絡畫師烏合麒麟於2012年所繪，描寫美軍屠殺印第安人的歷史圖景。（微博@烏合麒麟）

美國大法官馬歇爾（John Marshall，1755─1835年）也猶抱琵琶半遮面地閃爍其詞，向上訴的切羅基人做出曖昧判決：聲稱印第安人的部落並非美國的「外國」，而是具備特定主權與地域範圍的「國內依附國」（Domestic Dependent Nations），並形容聯邦政府與印第安人的關係「類似一名被監護人與他的監護人」。如此矛盾的話語，流露著既要保住憲法承認印第安國度存在的臉面、又想合法控制印第安人事務的居心。

結果到了1871年，美國國會正式廢止聯邦政府同印第安國度締約的權力，形同否定了印第安人的主權，同時又以「委託管理論」來合理化自己對部落的管轄，但印第安人從未要求美國政府代管自己，更沒同意美國人隨便定義自己的主權。故一名印第安老者的諷刺不無道理，也讀之叫人鼻酸：「兄弟們！關於我們偉大的白人先驅的故事我們已經聽得太多。當他越過廣闊的海洋第一次來到這裏時，他還只是一個小人物……但是，當這個白人在印第安人的火堆前暖和了身子、享受了印第安人提供的玉米片後，他變得態度強硬，言談粗俗。他一步就可以跨過高山，他的腳印足以覆蓋草原溪谷，雙手可以抓住東邊和西邊的海洋，頭可以枕著月亮。於是，他就成了我們的國父。他多喜愛他的紅種子民呵，以至於經常說：『走遠些，免得我踩著你』」。

美國印第安人自白人殖民者到來後，便受盡折磨與迫害。此為描摹1637年英國殖民者約翰‧梅森（John Mason）率兵屠殺印第安佩科特人（Pequot）的圖畫。（North Wind Picture Archives）

然而時至今日仍有大量美國人民慶祝感恩節與「哥倫布日」，渾然不覺這是印第安人眼中的「哀悼日」，甚至還有許多種族主義者或右翼分子仍深信土著需要白人的「教化」才能生存。因此儘管當下已有部分政府單位、學校或是進步人士願意致歉或承認印第安人的權利，但這仍非美國的主流共識，向印第安人返還受奪取的土地或提供經濟賠償更是天方夜譚。所以像11月科羅拉多州議會大廈決定豎立1864年沙溪大屠殺（Sand Creek Massacre）罹難印第安婦女的銅像、取代原本的南北戰爭士兵像這種事例，僅僅是形式上的「轉型正義」，有些微的歷史警戒作用，但對印第安人的實質權益沒有任何幫助。

微博上有位網民對國家公祭日發出了評論：「任何活著的人都沒有替死去的冤魂做出原諒的權力」。可悲的是，對美國、英國、澳洲等老牌殖民強權來說，連正視自身大肆屠殺的土著民族是「冤魂」的勇氣都沒有，連記住慘死在自身刀槍下的土著民族的意願都付諸闕如，當他們都對還活在國內的受害者後代雙標，豈能奢望彼輩尊重與悼念他國大屠殺的受害者？因此Twitter的行徑實在完全不令人意外，因為這不過是唯西方中心、美化帝國主義偽善的縮影，凸顯了彼輩從未徹底反省殖民與侵略暴力的真相。

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