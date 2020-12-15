《鬼滅之刃》創造日本2000億日圓經濟奇蹟　揭開成就影史最強秘密

日本動畫電影「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」，在當地上映將滿兩個月時，票房達到302億日圓，距離取代宮崎駿「千與千尋」、成為史上最賣座影片，只剩最後一哩路。「鬼滅」在新冠肺炎疫情期間轟動全日本，據媒體報道，所創造的經濟效益可能超過2000億日圓。

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疫情期間娛樂活動的規模大幅縮水，日本各地樂園關閉，荷里活巨片也不推出，讓漫畫問世時已經有話題的「鬼滅之刃」，藉由動畫節目版本，深入全日本各家庭內，影響力更加深遠，劇場版電影的上映自然受到粉絲熱烈支持。片子創下亮眼票房後，各種不同產業的聯名合作，除了延續熱度外，也帶來更大的收益，像是快時尚業者推出的人物造型服飾、罐子上有主角圖案的咖啡等，都被粉絲爭購收藏。

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而和當地大型超商販售的聯名商品，據稱才上市一個月就有50億日圓的收入，咖啡在日本銷量3周也超過5000萬罐，透過一波又一波的相關產品，使「鬼滅之刃」佔據大街小巷，片商又不斷提供新的贈品，吸引觀眾再度進場，聖誕節後還將推出MX4D、4DX等版本，繼續累積更高的票房。

「鬼滅」風潮在日本還無法退燒，奇妙的現象也跟着發生：據稱著名溫泉鄉內一座和主角的姓相同之神社，參拜人數暴增好幾倍，父母也愛用角色的名字來為新生兒命名，隨着「鬼滅熱」向全亞洲擴散，全球總票房亦直逼荷里活巨片「天能」，連歐美媒體都稱之為「2020年度話題」。

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