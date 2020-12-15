【新冠肺炎・新聞教室】英國發現病毒變異　會令疫苗失效嗎？

世界衛生組織（WHO）12月14日表示，會密切注意在英國英格蘭地區出現的變種新型冠狀病毒（COVID-19）。在新冠疫情爆發後，不時出現病毒變種的消息，最讓人關心的，是病毒變種會否影響現已開始讓人接種的疫苗：疫苗會否變得沒那麼有效，甚至失效？

圖為12月14日，美國馬里蘭州華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）的護士正拿着一樽新冠疫苗。美國已開展新冠疫苗的接種計劃。（Getty）

在英格蘭地區出現的病毒變種，被指感染能力增加，而且正逐步擴散。不過目前沒跡象指新變種具有更高致命性，也未發現對疫苗產生抗性，仍需繼續觀察。

變異是自然進行 並不罕見

病毒是繁殖速度極快的物種，很容易在複製的過程中出現變異。這種變異即使沒有外界刺激，也會自然進行。變異是基於複製途中出現錯誤，令基因排列出現變化。變異可能會令病毒無任何得着，也有可能是正面，如增加感染力、或是負面，如降低致病能力。變異的結果是完全隨機的。

外界一般只有對病毒出現正面的變異才會受到注意，因為負面的變異會令病毒生存能力下降，遭免疫系統消滅。這也是標準的進化中「物競天擇」的例子，病毒感染能力增加，會令病毒更有優勢，更容易被觀察發現。

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變異對疫苗影響有限

今天的新冠疫苗，大部分的都是針對新冠病毒的最大特徵，「棘蛋白」（Spike protein）作出反應。這是冠狀病毒攻擊人體細胞時使用的工具，因此除非病毒的變異大大影響了冠狀結構，才會令疫苗降低或失去效用。但同樣的變異多少會影響病毒的攻擊能力，因此影響可能是相對的：疫苗或會降低效力，但同時病毒同時或許降低感染能力。

即使變異不影響感染力但降低疫苗效用，亦不用過分擔憂。因為新冠疫苗的研發過程已確保安全地引發身體免疫反應，和確保免疫反應能對病毒本身起作用，因此只要換上不同的「藥方」，理論也能夠對變種病毒起抵抗作用，針對變種的疫苗開發工作也會快捷和簡單。