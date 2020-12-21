史泰龍藏錶與Rolex勞力士Paul Newman Daytona同場拍賣　結果是？

12月12日對鐘錶屆來說有件大事，那就是富藝斯（Phillips）拍賣行與Bacs & Russo共同於紐約舉行的Racing Pulse New York Watch Auction拍賣會正式登場。這場拍賣會共計有137款手錶競拍，其中更是有許多手錶來頭不小，例如我們先前曾介紹過Rolex勞力士Paul Newman本人所擁有並佩戴的Paul Newman "Big Red" Daytona Ref. 6263、荷里活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）收藏的數款沛納海（Panerai）和RICHARD MILLE名錶、以及非政府組織一滴水基金會（One Drop）創辦人Guy Laliberté所捐贈的幾款AP名錶等，都被看好可以拍出漂亮的價格；尤其是Daytona Ref. 6263更被期待有望超越2017年Paul Newman Daytona Ref. 6239曾創下1775萬2000元美金（迄今最貴勞力士手錶）的拍賣紀錄。

隨着拍賣結果一一出爐，大家第一時間就是想看Ref. 6263拍出的價格，最終這款錶一如預期超過預估價（百萬美金），不過它的成交價停在US$5,475,000，等於只有Daytona Ref. 6263三分之一的數字，多少讓人感到有點雷聲大、雨點小，但會有這樣的感覺純粹只是因為先前那隻錶把紀錄推得太高了，若單純就Ref. 6263成交的價格來看，其實任何一款錶想要拍出超過500萬美金都不是件簡單的事，而它也沒有意外地登頂這場Racing Pulse New York Watch Auction拍賣會價格之最的寶座。

Paul Newman Daytona、史泰龍戴過的沛納海……點圖看看是次拍賣會的焦點手錶及最終拍出價▼▼▼

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另外要看到的是史泰龍這次一口氣拋出的5款手錶，其中最讓人感興趣的是他曾在電影《十萬火急》中佩戴過的沛納海PAM5218-201/a，這款錶預估價本來介於4萬到8萬美金，但是最終卻以US$214,200的高價漂亮收尾。

至於史泰龍另外收藏的4款RICHARD MILLE手錶，包括RM025-01陀飛輪計時碼錶、RM032-TI、RM052-01 Tourbillon Skull TZP Nano-Ceramic以及RM059-01 Yohan Blake “Beast” Tourbillon，則是分別以US$937,500、US$151,200、US$998,000和US$516,500的價格售出——每一款都高出預估價高標，總計史泰龍這次拍賣5款手錶共進帳超過310萬美金，足足是這些手錶預估價的3倍以上，看來收藏家對這位銀幕硬漢所收藏的手錶相當喜愛。

至於愛彼這次也是來勢洶洶，Guy Laliberté所捐贈4款皇家橡樹鏤空大複雜功能手錶（分別有黃金、玫瑰金、白金與精鋼版本），至少都拍出US$327,600的高價，當然每一款也都超過預估價的高標，至於另一款刻有摩納哥親王阿爾貝二世親筆簽名的皇家橡樹”Jumbo”超薄錶也拍出高過預估價四倍以上的US$163,800好價格，讓人驚豔的是，以上提到的這5款AP手錶拍賣收入都是要拿來做公益的，它們分別會捐贈給One Drop Foundation及摩納哥親王阿爾貝二世基金會，用來投入環保議題以及資助弱勢社區之用。

Racing Pulse New York Watch Auction拍賣會是富藝斯拍賣行在2020年所舉行的最後一場名錶拍賣，就結果來看算是大有斬獲，雖然拍賣會的頭牌未能寫下身價新紀錄多少讓人覺得有點扼腕，但是從中也可以發現手錶收藏市場的熱度仍在，尤其是那些名貴、稀有的款式，在全球疫情尚未撥雲見日的時刻，收藏家們依舊展現了高度熱衷與渴望，讓人見識到優質好錶的魅力還真的是不同凡響。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：又有一支Paul Newman Daytona在拍賣會上以超狂價格成交】