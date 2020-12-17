新冠肺炎︱疫情將永久削22項職業人手需求　哪類工種能逆市攀升？

製藥大廠輝瑞與德國BioNTech攜手開發的新型冠狀病毒（COVID 19）疫苗，本周正式在美國各地展開接種。這則消息被視為疫情緩和、甚至結束的曙光，但受到疫情顛覆就業市場，可能已經無法回到過去的樣貌。

美國是目前全球受新冠肺炎之害最深的國家，確診人數突破1,600萬人，佔全球案例近4分之1，死亡人數也在本周達到30萬人以上。

光是疫情大爆發的最初幾個月，美國就有超過2,200萬人失去工作，使失業率一舉攀升至14%以上，且超過27個月找不着工作的長期失業人口數，已經從過往不到100萬的數字，在11月攀升至390萬人以上。

但即使美國食品和藥物管理局（FDA）火速批准了輝瑞疫苗，預計290萬疫苗將從本周開始配送至全國各地，美國的就業市場已經在疫情威脅下遭受永久性的變革。

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疫情緩和出現曙光，但這些工作可能恐怕一去不復返

美國職場資訊平台Glassdoor近期發布的《2021就業環境報告》中，點出了2021年的5種就業環境趨勢，其中一項便聲稱即使新冠肺炎造成的經濟衰退結束，部份職缺也可能一去不復返，再也不會回到疫情前的水準。

報告中指出，Glassdoor利用平台上的數據，蒐集美國徵才數大於5,000個的職缺，並比較2019年10月與2020年10月之間下滑幅度最劇烈的工作崗位，列出了22個受創最嚴重的工作（已列於文首圖輯）。

Glassdoor從中歸納出服務類工作、教育工作、行政工作、銷售工作、可選性醫療（discretionary healthcare） 工作這5大類的職缺，恐怕不會在疫情緩和後太快復甦，甚至可能已經永久減少，再也恢復不了往昔需求。

Glassdoor首席經濟學家張伯倫（Andrew Chamberlain）表示，疫情與經濟雙重因素造成的危機，使這次的經濟衰退與以往完全不同，疫情已經顛覆了人們的生活及工作習慣，有可能近幾年內都無法回到過去的狀況。

不單Glassdoor點出了就業環境遭遇永久變革，另一份由求職網站Indeed旗下研究單位發布的報告則將工作在疫情下分為4大類，分別是職缺不減反增的「贏家」；正呈現快速復甦的「反彈」；職缺快速減少的「受創」；以及影響不大的「不變」。

屬於「受創」工作類別的，包括文藝娛樂、旅遊等，都屬於依賴人流的產業，雖然不至於永久消失，但Indeed認為短期內這些工作不會有復甦跡象，必須等到疫情完全受控制後，才有可能再次增長，2021年可能還無法到達這個階段。

世衛組織曾表示，一個國家需要約60%至70%的人口接種疫苗，才能有效遏止疫情繼續蔓延。

▼▼相關圖輯：LinkedIn列出的2020年新興職位榜單（按圖放大）▼▼

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疫情促使宅經濟發展，電商人力需求旺盛

除了這些遭遇重創的工作外，Glassdoor也點出需求明顯攀升的職缺，例如電商、醫療等在第一線應對疫情影響的產業都極缺人手。亞馬遜今年多次擴編人力，2020年至今已僱用多達30萬人以上。

Indeed的報告同樣顯示，建築裝修、倉儲及駕駛屬於職缺不減反增的「贏家」行列，其中倉儲與駕駛就是電商領域需求旺盛的職業。外界普遍預期電商等因疫情興起的「宅經濟」產業，不會隨疫情趨緩而下滑，體驗過數碼服務便利性的民眾，疫情後也會繼續使用下去。

台灣的防疫表現居全球前列，或許很難感受到美國職場因疫情重創產生的移轉，但部份轉變仍值得我們參考。擁抱數碼化、加速電商發展是全球趨勢，低技能要求、事務性工作職缺的減少已是必然，疫情只不過是加速了這個過程，或許幾年後，類似的職缺轉變也將發生在我們身上。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】