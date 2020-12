美國佛羅里達州的19歲少年David Devore Jr跟其他青少年無異,平日喜歡將日常生活點滴上載到社交媒體,例如分享校園逸事、討論最喜愛的美式足球隊和抖音網紅。2009年,七歲的David憑一段影片意外成為網絡紅人。當年,他在牙醫診所剝牙後大談感受,父親拍下短片並上載至YouTube。這段名為「David After Dentist」的逗趣短片旋即爆紅,目前觀看次數近1.4億。這幾年來,David一家不時獲邀出席清談節目和頒獎禮,從中賺取優厚報酬,並足夠支付其大學學費。

名成利就以外,事件亦為他們帶來不少負面影響。David的爸爸曾被指摘有虐兒之嫌,甚至有記者認為應該報警處理。「To share or not to share」,在今天這個充斥「放閃家長」的時代,成為現今無數父母的兩難「處境題」。分享家庭生活本無不妥,但是,兒童的私隱權是否可任由父母濫用?