對一般小孩來說，放閃家長的行為帶來了不少問題，對博客網紅的孩子而言，其影響更備受爭議。這群兒童長大後，會否對這些侵犯隱私的行為感到不滿，自覺遭利用來宣傳及牟利，甚至狀告父母？

知名的愛爾蘭「媽媽博客」Karen Edwards在Instagram擁有逾十萬名關注者，並成功經營著名網誌《Travel Mad Mum》。她憑藉社交媒體獲取的知名度，贏得各種商業機會，讓她和家人免費環遊世界，入住充滿異國風情的豪華酒店。

起初，她對這項工作感到興奮，因為可以帶着孩子周遊列國，同時，她亦反思應否將子女當作宣傳工具。她坦言：「我想過問女兒是否想要這些旅遊體驗，還是不想在網絡拋頭露面。但她未必能夠真正『同意』這做法，畢竟她只有五歲，無法完全理解。」因此，她在網誌多發布拍攝女兒背影的照片，以保護女兒。

稚童未必能夠理解現況，但美國佛羅里達大學（University of Florida）法律系教授Stacey Steinberg表示，小孩長大後會維護其自主權，將來可能會產生強烈的反響。「面對一個並非自己創造出來的『數碼身份』，他們未必感到高興。設身處地，在網上搜尋關於自己的資訊時，我希望這些內容都是我親自上載，而並非父母公開發布。」

罔顧子女風險 可判監兼罰款

父母博客的概念較新穎，大概可追溯至YouTube及Facebook盛行這十多年間。在社交媒體展示孩子照片及影片去宣傳育兒資訊及相關產品的KOL大有人在，衍生的問題亦愈趨嚴重。但目前，世界各地沒有太多法規作出監管。法國律師事務所Jurisexpert創辦人兼律師Blandine Poidevin指出，當地的法律仍未趕上科技的步伐。「如果孩子出現在傳統廣告中，賺到的錢必須存放在孩子的信託基金，而不是由父母花費。」 Poidevin說。

雖然，法國在這方面的法規非常嚴格，但目前並未適用於社交媒體。「預料在未來幾年，法庭將會收到許多孩子索償的個案，要求父母分享報酬。」

目前保護兒童的法律大多未能追上互聯網時代。(Getty Images)

此外，法律界估計未來將出現不同的訴訟個案，例如有關兒童私隱權的問題。關注社交媒體的英國律師Yair Cohen表示，「青少年重視個人形象，他們相當關注自己的外形，可能會質疑父母公開發布其相片：『為什麼你這樣做？』『你不是應該保護我的私隱嗎？』」

Cohen亦指，法國的律師早於2017年提出，子女長大後可用「未有顧及他們的風險」為理由控告父母。根據當地的私隱條例，違者可被判監一年和罰款38,000歐元（約35.8萬港元）。他認為，這條例為日後類似的訴訟打開了大門。

子女若在網上發現被父母分享個人資料或感到不快。(Getty Images)

英國諾桑比亞法學院（Northumbria Law School）副教授Claire Bessant正從事有關放閃父母和兒童私隱的研究。她指出，「英國擁有有效的法律補救措施來保護兒童的私隱，但這些案件可能造成父母和子女對簿公堂的局面。即使最後子女勝訴，父母被迫刪去照片，但雙方的關係可能已經受到嚴重影響。」

泄露兒童私隱 大數據存隱憂

相信沒有父母想與子女對簿公堂，因此，放閃家長的現象值得重視。美國法律學者Leah Plunkett認為，有幾個角度值得深入探討。在大數據時代，不少公司正在大量收集用戶數據，然後分享予其他公司和廣告商。「孩子還未『識行識走』，個人數據已經在互聯網公開分享，並傳播到網絡的資料庫，甚至，未來有一天，或會成為社會信用體系的一部份。」

Plunkett認為，放閃家長行為值得重視。(網上圖片)

除了罔顧個人私隱和利用子女賺錢的質疑外，過度扭曲的放閃行為，可能對子女造成嚴重的傷害。其中一個值得參考的故事是虐兒家庭「FamilyOFive」的案例。

美國夫婦Michael Martin與Heather Martin於2015年開始經營FamilyOFive的YouTube頻道，一直至2018年被下架。二人專門製作惡搞五名子女的影片，原意是嘲笑自己作為父母的「種種失敗」，高峰期間更吸引75萬訂戶。然而，隨着頻道吸納愈來愈多觀眾，他們收到愈來愈多負評，並且認為他們的玩笑過了火。例如，他們會打孩子的臉或對孩子大聲喝罵，毀壞孩子的玩具，甚至說孩子是收養而來。夫婦表示影片內容純屬虛構，只是做戲，而且，孩子們亦同意參與演出。

專家認為父母宜從子女角度出發，顧及他們的私隱安全。(Getty Images)

事件其後引來政府當局介入，心理學家發現其中兩名分別9歲和11歲的孩子「經歷了可觀察、可識別的心理或心理功能嚴重障礙」。最終，夫婦被判處五年緩刑，失去該兩名孩子的監護權，並被要求刪除頻道內的影片。

由於案件達至虐兒程度，因此有法律可循。事實上，各國都未有完善的法律保障，因此，教育大眾有關兒童網上私隱權及網絡數據的認知，刻不容緩。在此之前，作為監護人的家長，應對數碼生活作出更明智的選擇。

（節錄）

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《兒童私隱權將成法律爭議點》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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