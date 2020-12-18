全球首例　英國女童哮喘亡被裁定死於空氣污染

英國倫敦一名9歲女童2013年死亡，2014年死因裁判法庭裁定她死於嚴重哮喘及呼吸衰竭。惟後來有證據讓法庭做出改變，助理死因裁判官認為女童所住地區空氣污染嚴重，裁定她的死因與之有關。這是全球第一個死亡證上填上死因為空氣污染的個案。

死者名叫基西-德布拉（Ella Roberta Kissi-Debrah），和家人居於倫敦東南部劉易舍姆區（Lewisham），距離當地繁忙公路南環狀路（South Circular Road）25米處。她離世前3年一直有嚴重哮喘，進出醫院近30次。

助理死因裁判官巴洛（Philip Barlow）17日裁定，她因為暴露在過度的空氣污染的環境而死於哮喘。他在2018年一份報告中指出，距離基西-德布拉住處1.6公里的卡特福德站（Catford station）的空氣污染水平在她死前逾3年一直高於歐盟法定限制。

空氣污染嚴重並非發展中國家的「專利」，英國的情況亦不容忽視。圖為2017年1月19日一張從95層高樓The Shard拍攝的照片，相中的倫敦南部地方被霧霾籠罩，建築物隱沒其中。（AP）

這家人的代表律師科克本（Jocelyn Cockburn）向英國《獨立報》說，女童的母親羅莎蒙德（Rosamund Adoo-Kissi-Debrah）一直在為女兒之死找答案，死因裁判法庭17日判決，讓她真的得到答案了。巴洛在判決中指出，傾向將基西-德布拉的死因記錄成「急性呼吸衰竭、嚴重哮喘及暴露在空氣污染中」。

巴洛說基西-德布拉的母親羅莎蒙德（Rosamund Adoo-Kissi-Debrah）沒有獲悉包括關於空污染對健康構成風險，以及它加劇哮喘的可能的資訊。他說如羅莎蒙德知道這些資訊，她會採取行動，或可阻止女兒之死。

羅莎蒙德稱最新的裁決是關乎已死去的女兒、為她討回公道，也是關乎倫敦市內其他活在高度空氣污染當中的兒童。她誓言會推動政府通過新的潔淨空氣法例。她也說英國需要就空氣污染進行全面的教育。