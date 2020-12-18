那不勒斯聖血「無法液化」 　信徒憂是明年災難預兆

意大利那不勒斯（Naples，或譯拿坡里）大教堂內存放著前主教聖真納羅（San Gennaro）的血液，每年會取出觀察是否液化，象徵來年的運勢，不料本周取出後竟遲遲未液化，讓信徒擔憂這代表未來會發生災難。

聖真納羅是那不勒斯當地的守護聖人，曾於西元三世紀擔任貝內文托（Benevento）的主教，殉教後他的骨頭和鮮血至今仍保存於那不勒斯大教堂作為文物。

自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將「聖血」容器取出，讓信眾見證凝固的「聖血」液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。

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不料聖血於今年5月和9月順利液化後，16日上午取出時卻保持固態，修道院長迪格雷戈里奧（Vincenzo De Gregorio）表示，聖血取出後一直未能液化，儘管當天早上祈禱了幾個小時，並於下午進行特別彌撒，但聖血仍保持原樣，當地信眾擔憂這是災難將至的預兆。

儘管教會從未承認，當地信眾普遍仍相信聖血只要在每年三次的儀式中順利液化，來年就會風調雨順、無災無難，反之若未液化，則被視為是戰爭、飢荒、疾病或其他災難的預兆。

最著名的例子是1939年，當時聖血皆未液化，同年爆發第二次世界大戰；1980年則是意大利南部發生芮氏規模6.9的伊爾皮尼亞大地震（Irpinia earthquake）。最近一次則是2016年12月，當時也引發各種有關2017年的臆測。

面對信徒的擔憂，那不勒斯市的樞機主教塞佩（Crescenzio Sepe）呼籲不要過於沮喪，並強調當奇蹟未發生時，更應對聖真納羅作出真正深刻的奉獻，並以他的名義團結在一起面對困難。

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