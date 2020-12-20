「中」情不再　澳洲葡萄酒替代巿場何處尋？

中國商務部早前通過採用保證金形式，對澳洲葡萄酒產品實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%，澳洲業界擔心此舉會對他們造成「毀滅性打擊」。這次關稅除了澳洲葡萄酒業界帶來嚴重打擊外，其實還有後續的影響，或進一步波及全球葡萄酒業。

過去四分一世紀以來，中國不斷擴大的中產階層對澳洲葡萄酒青睞有加，認為Down Under（意指澳紐兩個地圖上最南端的國家）文化雖然沒有舊世界酒國豐富內涵， 卻有新世界的創新與陽光，其厚重濃郁、平易近人的特性令人留下深刻印象。中國客人也鍾情澳洲的Shiraz、Cabernet Sauvignon等紅葡萄品種，成為澳洲葡萄酒最大且「最熱情」的消費者。

根據當地葡萄酒業界的數字，澳洲於2019年超越法國，成為中國的最大葡萄酒出口國，中國花費12億澳元（約70.65億港元）入口相關產品，佔澳洲葡萄酒出口總數的四成之多。

澳洲去年成為中國最大的葡萄酒出口國。(路透社)

南澳葡萄酒商Mitchell Taylor表示，其酒廠五分一的出口收益來自中國，他說：

中國人喜歡我們的葡萄酒風格，他們熟知我們的味道。他們具有非常敏銳的鑒賞力，因此葡萄酒成為他們探索和享受最自然的範疇。

另一來自西澳的葡萄酒商Coby Ladwig自2012開設酒莊，一直努力經營中國市場，每年往返中國四次，佔其業務接近一半。結果過去一年他損失57萬澳元（約335.58萬港元），他坦言這是「巨大的打擊」，尤其是當前處於疫情大流行的混亂時刻。他又指，知道有中國許多葡萄酒入口商同樣遭受打擊，部份公司甚至即時倒閉。

Tony Battaglene表示，葡萄種植者和小型出口商最受害。(FB圖片)

澳洲葡萄及葡萄酒協會行政總裁Tony Battaglene表示：「葡萄種植者、小型出口商等幾乎沒有能力適應，他們將是受害的一群。」他補充說，要在短時間內進入其他市場並不容易，因為發展這些市場需要時間、人脈和金錢，這正是上述小型經營者所缺乏的。他又補充，當地許多較小規模的葡萄酒出口商，尤其是針對中國出口的那些，大多屬中國人投資，故此認為關稅對中澳雙方也有一定影響。

「袋鼠國」的替代市場？

目前，澳洲葡萄酒產業規模達到30億澳元（約176.72億港元），當中出口至中國的產品以高端葡萄酒為主，而且每支酒的價格要比新加坡以外的其他主要進口國要高得多。

根據中國海關的數據，由於關稅措施的推動，中國10月份的澳洲葡萄酒購買量增加了94%，同時令澳洲釀酒師得益於價格上漲40%。但業界預期11月份的數據將異常悲觀。中國進口商亦已將目光轉移至法國、智利和阿根廷的葡萄酒。

中國入口商把目光轉移至其他市場的葡萄酒。(Getty Images)

現時，因應今年初的山火和新冠疫情的影響，澳洲葡萄酒業仍在重新思考其整個全球銷售計劃。在首次公佈關稅之後，著名澳洲葡萄酒品牌Penfolds的母公司Treasury Wine Estates的股票下跌一成二。該公司近期宣布一項緊急計劃，將旗下高端葡萄酒產品重新分配給其他奢侈品市場，並加快在其他國家生產更多葡萄酒。

由於歐美市場很早就被加州和歐洲傳統葡萄酒大國如法國、意大利、西班牙所壟斷，澳洲過去大多只能出口廉價產品到當地傾銷，搶佔低檔市場。因此也予歐美人士澳洲葡萄酒廉價的形象，如何推銷自家的高端葡萄酒成為澳洲商人的一道難題。據澳洲葡萄酒協會的數據，當地出口到中國的產品中，接近三分二的價格為每升10澳元（約58.94港元）或更高，而對歐美的出口增長主要來自5澳元（約29.47港元）以下的細分市場。由此可見中國巿場對於澳洲中高檔葡萄酒的不可取代性。

要將葡萄酒銷往新市場並不容易，往往需時數年。(路透社)

的確，一支葡萄酒要打進新市場並不容易，尤其是有固定偏好的市場。酒廠通常需要花數年時間與分銷商、零售商和品酒師打好關係，以及教育他們產品的風味特徵和風土特性。而且，與中國市場的習慣性送禮和舉辦豪華晚宴的手段不同，歐美並不吃這一套，如美國人多透過葡萄酒記者、國際比賽，配合大量廣告宣傳促銷。

維多利亞州酒商Alister Purbrick表示：「我們都必須研究如何重新定位自己，並重新參與我們佔比很小的其他市場。」他目前除了加大投資本土市場外，還看好另一新興市場的印度。他認為長遠而言，改變消費者的偏好以及年輕且全球化程度更高的一代的崛起，將會是公司長遠的發展潛力。

大量高端澳洲酒出現在市場，無可避免對全球產業鏈造成連鎖反應。(Getty Images)

還有一系列連鎖效應...

澳洲與中國陷入當下近乎冰點的爭執，不僅對澳洲葡萄酒業帶來挑戰，還對全球業界產生巨大影響，因為突然之間市場出現大量昂貴的澳洲葡萄酒出售，而且沒有明顯的出售對象。

歐洲酒廠可能會急切渴望填補澳洲葡萄酒遺留下來的高端市場空缺，而隨着美國候任總統拜登（Joe Biden）上台後中美貿易關係改變，有望令美國酒商加入競爭。而阿根廷和智利等國亦不得不保障自己的全球市場份額，這意味全球商店貨架位置的爭奪將變得異常激烈。

Mike Veseth認為，全球葡萄酒業的經營經已出現了變化。(網上圖片)

現時，全球葡萄酒業的經營經已出現了變化，葡萄酒經濟學家Mike Veseth表示：「他們正在努力開拓日本和韓國等更其他市場。他們意識到再無法將其全部轉移到一個大市場，必須開始關注較小的市場。」

他補充，對於包括澳洲在內的大多數國家而言，葡萄酒一般在經濟中的地位並不像其他產品那麼重要，但他說：「這是一件非常引人注目、象徵性和有意義的事情，我希望我們能夠讓步，因為關稅對葡萄酒的經營不利。」