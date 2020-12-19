【新冠肺炎】美國童病況急轉直下　6天後慘死　鮮血噴濺染紅牆壁

美國密蘇里州聖路易斯（St. Louis）13歲男孩鮑姆加特（Peyton Baumgarth）感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-18），確診後6天就死於併發症。在醫護人員為他進行急救的過程中，他噴灑出大量血血液，出現血濺病房牆壁的情況。

美國婦人弗拉涅克從沒想過，兒童染上新冠肺炎會這麼嚴重，以至兒子（右）永遠無法踏出醫院。（gofundme.com籌款專頁截圖）

痛失兒子的婦人弗拉涅克（Stephanie Franek）12月18日分享照片，以兒子之死警世，籲大家認真看待新型冠狀病毒肺炎疫情。

現年44歲的弗拉涅克是一名護士，10月25日與鮑姆加特一同確診。他們症狀輕微，然後隔離。豈料鮑姆加特4天與人對話出現困難、手、腳指甲變藍。弗拉涅克見狀，趕緊將他送院。

美國13歲男孩鮑姆加特確診新冠肺炎後，初期徵狀溫和，之後病況惡化得十分快。（gofundme.com籌款專頁截圖）

有哮喘與甲狀腺問題病歷的鮑姆加特，抵達急症室時已非常虛弱。他開口要求坐上輪椅。他經檢測後被發現體內血氧含量暴跌至44％，與正常值95至100％相比。他在約1小時後就被接上呼吸機，稍晚時候被插上體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺）。

弗拉涅克稱兒子的情況10月31日突然急速惡化，開始咳嗽，以及胸內出血。她說，醫生在替換兒子頸部的人工心肺導管時，他胸部積存的血液猛烈地灑到滿牆都是，「心臟外科醫生全身都是血，而他繼續工作」。

圖為美國女子弗拉涅克公布兒子生前在病房內接受急救時，出現血濺病房的情況。

她看着4名醫生與10名護士在1小時15分鐘之間，奮力試圖從死神手上將她兒子搶回來。惟鮑姆加特最後仍返魂乏術。

弗拉涅克坦言從未想過兒子再也無法再踏出醫院，「我從來沒有聽說孩子染疫會那麼嚴重。我為之震驚，無法形容這種突然的、毀滅性的失去」。

弗拉涅克本來已在承受喪親之痛，她57歲的姊姊辛迪（Cyndi Crawford）也在感恩節前一周確診、12月7日去世。她稱她和家人的心「完全粉碎」。

她說希望人們更認真看待新冠肺炎，不要說它是政治議題、什麼假新聞，或是說它跟感冒一樣。