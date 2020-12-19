【旅遊氣泡】馬來西亞與8地研推旅遊氣泡　除中國日本還有它們

馬來西亞政府正與8個國家和地區探討推行綠色旅遊氣泡計劃，如果新冠疫情持續受控，馬來西亞和這些國家和地區明年2月開始推行這項計劃，互相開放邊境讓遊客入境。

馬來西亞國防部長拿督斯里依斯邁沙比里說，這8個國家或地區包括之前商討的新加坡、汶萊、澳洲、新西蘭、韓國及日本這6個國家，再加上中國和台灣。他說，馬來西亞之前與6個國家商討互開邊境的工作已接近尾聲，但是當時澳洲墨爾本新冠確診病例暴增而禁止外國人入境，接着是日本禁止馬來西亞人民入境，因而導致這項計劃擱置。

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他在大馬電台電視台Bicara Naratif訪談節目中指出，目前上述6個國家或地區的新冠疫情開始受控制，因此馬來西亞和這些國家重新商討綠色旅遊氣泡。依斯邁沙比里說，中國目前疫情受控，而台灣的疫情一直都控制良好。

「我們商討的是，我國人民可以過去旅遊，他們也可以過來旅遊，不只是商務活動而已，我們已經批准商務活動，我們不用擔心，因為他們是疫情綠區……如果可以，明年2月我們開始和這些國家及地區開始綠色旅遊氣泡計劃，在這段期間，我們會觀察情況。」他說，由於旅遊業受疫情衝擊很大，因此政府與其他國家商討旅遊氣泡計劃。

根據早前報道，依斯邁沙比里8月宣布，馬來西亞暫時擱置與上述6個國家的旅遊氣泡計劃。另一方面，針對有砂拉越人投訴要回砂慶祝聖誕節，但是砂政府規定入砂者必須隔離一事，他說，這是砂政府的權限，但他認為，砂政府的新冠疫情控制可說冠於全國，他了解砂政府實行隔離措施是為了確保砂居民安全。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：大馬與8地探討推行綠色旅遊泡泡計劃】