福布斯公布全球最賺錢YouTuber　他狂吸2.3億成三連霸

福布斯雜誌（Forbes）12月18日公布2020年收入最高YouTuber名單，由美國德州的9歲男童Ryan Kaji蟬聯冠軍寶座，這已是他連續第三年打敗其他人成為「賺最多」的YouTuber。他透過開箱分享和評論玩具及遊戲，賺進將近3000萬美元。
英國衛報報道，Ryan從他的YouTube頻道Ryan's World賺進2950萬美元（約2.3億港元），此外，他也從其品牌玩具和服飾賺進2億美元。他還與尼克兒童頻道（Nickelodeon）簽署了未公開但很有可能是數百萬美元的電視連續劇合約。
Ryan數年前在觀看了其他玩具評論頻道後詢問母親：「為何其他孩子都在YouTube上，我卻沒有？」於是在2015年建立自己的頻道，目前有4170萬人追蹤，被譽為兒童界的網紅。
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福布斯2020年十大收入最高YouTuber：
第10位：Jeffree Star
類型：美妝
收入：1500萬 （美元，下同）
總瀏覽量（2019年6月至2020年6月，下同）：6億次
總訂閱人數：1690萬
第9位：David Dobrik
類型：生活趣事
收入：1550萬
總瀏覽量：27億次
總訂閱人數：1800萬
第8位：Blippi (Stevin John)
類型：兒童玩樂教育
收入：1700萬
總瀏覽量：82億次
總訂閱人數：2740萬
第7位：Nastya (Anastasia Radzinskaya)
類型：日常生活
收入：1850萬
總瀏覽量：390億次
總訂閱人數：1.906億
第6位：Preston Arsement
類型：打機
收入：1900萬
總瀏覽量：33億次
總訂閱人數：3340萬
第5位：Markiplier (Mark Fischbach)
類型：打機
收入：1950萬
總瀏覽量：31億次
總訂閱人數：2780萬
第4位：Rhett and Link
類型：諧星
收入：2000萬
總瀏覽量：19億次
總訂閱人數：4180萬
第3位：Dude Perfect
類型：體育
收入：2300萬
總瀏覽量：27.7億次
總訂閱人數：5750萬
第2位：Mr. Beast (Jimmy Donaldson)
類型：娛樂
收入：2400萬
總瀏覽量：30億次
總訂閱人數：4780萬
第1位：Ryan Kaji
類型：玩具評論
收入：2950萬
總瀏覽量：122億次
總訂閱人數：4170萬
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】