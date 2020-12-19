福布斯公布全球最賺錢YouTuber　他狂吸2.3億成三連霸

福布斯雜誌（Forbes）12月18日公布2020年收入最高YouTuber名單，由美國德州的9歲男童Ryan Kaji蟬聯冠軍寶座，這已是他連續第三年打敗其他人成為「賺最多」的YouTuber。他透過開箱分享和評論玩具及遊戲，賺進將近3000萬美元。

英國衛報報道，Ryan從他的YouTube頻道Ryan's World賺進2950萬美元（約2.3億港元），此外，他也從其品牌玩具和服飾賺進2億美元。他還與尼克兒童頻道（Nickelodeon）簽署了未公開但很有可能是數百萬美元的電視連續劇合約。

Ryan數年前在觀看了其他玩具評論頻道後詢問母親：「為何其他孩子都在YouTube上，我卻沒有？」於是在2015年建立自己的頻道，目前有4170萬人追蹤，被譽為兒童界的網紅。

點圖了解更多Ryan的頻道內容及脫穎而出的原因▼▼▼

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福布斯2020年十大收入最高YouTuber：

第10位：Jeffree Star

類型：美妝

收入：1500萬 （美元，下同）

總瀏覽量（2019年6月至2020年6月，下同）：6億次

總訂閱人數：1690萬

第9位：David Dobrik

類型：生活趣事

收入：1550萬

總瀏覽量：27億次

總訂閱人數：1800萬

第8位：Blippi (Stevin John)

類型：兒童玩樂教育

收入：1700萬

總瀏覽量：82億次

總訂閱人數：2740萬

第7位：Nastya (Anastasia Radzinskaya)

類型：日常生活

收入：1850萬

總瀏覽量：390億次

總訂閱人數：1.906億

第6位：Preston Arsement

類型：打機

收入：1900萬

總瀏覽量：33億次

總訂閱人數：3340萬

第5位：Markiplier (Mark Fischbach)

類型：打機

收入：1950萬

總瀏覽量：31億次

總訂閱人數：2780萬

第4位：Rhett and Link

類型：諧星

收入：2000萬

總瀏覽量：19億次

總訂閱人數：4180萬

第3位：Dude Perfect

類型：體育

收入：2300萬

總瀏覽量：27.7億次

總訂閱人數：5750萬

第2位：Mr. Beast (Jimmy Donaldson)

類型：娛樂

收入：2400萬

總瀏覽量：30億次

總訂閱人數：4780萬

第1位：Ryan Kaji

類型：玩具評論

收入：2950萬

總瀏覽量：122億次

總訂閱人數：4170萬

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