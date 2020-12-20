福布斯公布全球最賺錢YouTuber　6歲萌娃入圍兼創390億觀看紀錄

俄國媒體RT報道，根據福布斯雜誌（Forbes）最新收入最高YouTuber名單，俄裔美籍六歲女童安阿納斯塔西婭・拉津斯卡婭（Anastasia Radzinskaya）不僅入圍，也創下390億觀看次數紀錄，是福布斯榜上觀看人次最多的YouTuber。

拉津斯卡婭是全球收入第七的的YouTuber，化名Nastya（娜斯佳）經營YouTube頻道。她的頻道Like Nastya今年產生390億觀看次數，是所有福布斯榜上觀看次數最多的YouTuber。據稱截至本月，拉津斯卡婭12個月內的收入達到1850萬美元（約1.4億港元）。

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拉津斯卡婭在俄國南部城市克拉斯諾達出生，現居於美國佛州。Like Nastya頻道目前由拉津斯卡婭的家人經營，擁有6580萬訂閱者。該頻道訂閱數也是福布斯榜單中訂閱數最多的YouTube頻道。

Like Nastya頻道影片主要紀錄拉津斯卡婭的喜好、她父親玩樂高積木及做家務等影片。近來頻道也有以孩童能理解的方式解釋新冠肺炎疫情影片。

福布斯稱Nastya的影片「多采多姿」且「表情豐富」，影片語言淺顯易懂，也適合全球孩童觀看。

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