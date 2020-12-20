全球最凍城市零下48度終停課　俄羅斯學童沒回家被目擊在雪地玩耍

俄羅斯西伯利亞東部城市雅庫茨克（Yakutsk）是全世界最冷的城市，氣溫近日降到攝氏零下48度，終於符合停課標準，卻有當地居民拍到小朋友絲毫不畏寒，直接跑到戶外的公園玩耍。

從《西伯利亞時報》在Twitter公布影片可見，公園周邊都是公寓大樓，幾公尺之外就是伸手不見五指的白茫茫一片，整個地面也布滿厚厚的積雪，但穿着厚重衣物的小朋友們照樣開心地玩着旋轉咖啡杯，甚至見不到有一個大人在場陪伴。

按下圖看清小朋友遊玩過程！

這段影片在網絡爆紅，網友開玩笑地留言指「他們的牛奶一定加了防凍劑」、「夠膽才能撐過這天氣，但俄羅斯人就在這天氣出外玩」。

報道指雅庫茨克的停課標準是攝氏零下42度至零下50度間，同時需要考量風寒指數與學童年紀。雅庫茨克東面近700公里的世界最冷鄉鎮奧伊米亞康（Oymyakon），停課標準則低到攝氏零下52度至零下56度，只要未達到標準，學生們照樣必須冒着急凍低溫上學去。

不過，也因為雅庫茨克動物收容所空間不夠，被依法圈補、等候接種疫苗與絕育手術的流浪貓狗最後還是被迫回到街頭，瑟縮發抖地捲成一團。有志願團體指出，一隻被拍到哀哀叫的母貓最後就因救援不及，在貓砂上凍斃好幾個小時才被發現。至少另外一隻狗喪命，還有數十隻夠無助地睡在雪中，等着好心人讓牠們進住宅區或商店避寒。

It was -48C earlier today in Yakutsk which meant that lessons were cancelled, so... Video via Djiikey pic.twitter.com/5wyx8EiauQ — The Siberian Times (@siberian_times) December 15, 2020

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