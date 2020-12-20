【新冠疫苗】聚乙二醇曾有引發嚴重過敏案例　惟情況罕見

美國現時已可供民眾接種的2種疫苗，分別是剛剛「過關」的美國莫德納（Moderna）與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）共同研發的產品，以及由美國輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）研發的疫苗。它們都含有化學成分聚乙二醇（PEG），被懷疑是導致有人接種後出現嚴重過敏的原因。

美國新聞網站Quartz（石英財經網）12月18日報道稱，暫時未知輝瑞-BioNTech疫苗中什麼成份導致嚴重過敏反應。有些醫學界專業人士懷疑是聚乙二醇（polyethylene glycol，PEG）所致。

圖為12月18日美國副總統彭斯在白宮艾森豪威爾行政辦公樓接種輝瑞公司有份研製的新冠肺炎疫苗。（AP）

PEG被少量加入疫苗中，是用於保持疫苗混合物的穩定性。

它亦常見於多種產品，從注射的類固醇、進行超聲波掃描時使用的啫喱、護膚品、化妝品及食物製品都有。PEG亦常見於瀉藥（laxatives），亦曾有人因此發生過敏反應。

它以往亦曾導致嚴重過敏，但情況罕見，例如以PEG為主要成分的藥物，例子包括用於準備結腸鏡檢查的溶液。

美國麻省綜合醫院（Massachusetts General Hospital）過敏症專科醫生、免疫學者及藥物敏感研究員布盧門塔爾（Kimberly Blumenthal）稱她只見過一個PEG敏感個案：「這是真的、真的罕見。」

還有一點值得留意的是，在加入新冠疫苗中PEG是以賦形劑（excipient）形式添加，只有少量。所以有些專家對PEG是否疫苗中的致敏源感到懷疑。惟在沒有進一步的測試之前，外界不可能完全確定它是不是導致嚴重過敏的原因。