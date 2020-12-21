【持續更新・英國變種病毒】多地對英落閘　波蘭將禁飛沙特一刀切

英國政府宣布英格蘭出現引起新型冠狀病毒肺炎的病毒出現變異的情況，稱其傳播能力比此前出70%，歐、美一些隨之推出措施限制英國民眾入境的措施。

最新重點：

●波蘭及沙特加入一些國家的行列，在空中交通實行管制，其中沙特阿拉伯更是「一刀切」暫停所有國際航班。

●美國高級官員稱，暫時沒必要限制英國的航班。

英國疫情：圖為9月8日，幾名旅客剛從希臘返抵倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）。（美聯社）

【17:10】意大利發現一名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新型病毒株感染的患者，他與伴侶在過去數天從英國乘機回國，客機在羅馬菲烏米奇諾（Fiumicino）機場降落，二人目前正在隔離。

【14:15】美國衛生和公眾服務部（HHS）助理部長、海軍上將吉羅（Brett Giroir）12月20日，接受美國廣播公司（ABC）節目This Week採訪。這位負責美國新冠病毒檢測工作的高級官稱，沒必要限制英國的航班。

吉羅稱病毒本來就是一直會有變異，他們已看到這病毒有4000個不同的變種，現時無跡象顯示「他們現時所說的變種是攻陷英格蘭」。他說「現時沒理由為此驚慌」，但部門會繼續監察情況。

【14:13】波蘭從當地時間21日晚上開始，禁止來自英國的航班入境。

【14:12】沙特阿拉伯內政部12月20日公布，政府即日起暫停所有國際客運航班（特殊情況除外）一周、關閉陸路和海上口岸。措施會實施為期1周，並可視情況再延1周。現時已在沙特境內的外國客氣可獲豁免，可以離境。

所有12月8日至今自歐洲國家及其他有大流行的國家抵沙的人，自入境日須起居家隔離14天，隔離期間須每5天接受病毒檢測。所有最近3個月自歐洲國家及其他出現大流行的國家的人也須接受病毒檢測。通告表示，以上措施不包括來自未出現病毒新變種和疫情國家的貨物、商品和物資運輸。