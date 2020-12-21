持續更新・英國變種病毒｜日韓對英國發出入境禁令

英國政府宣布英格蘭出現引起新型冠狀病毒肺炎的病毒出現變異的情況，稱其傳播能力比此前出70%，全球陸續推出限制英國民眾入境措施，目前「落閘」國家地區已達到45個，覆蓋歐、美、亞、甚至非洲。

最新重點：

【11:55】韓國12月23日表示，為防止新冠變種毒株傳入境內，將從即日起至12月31日暫停與英國的航班往來。

【11:45】日本內閣官房長官加藤勝信12月23日指，會從24日開始禁止非日本人由英國入境日本。

【11:25】菲律賓12月23日稱，從12月24日至12月31日期間，將暫停所有由英國飛往當地的航班。

12月22日

【23:02】目前日本允許短期公幹人士從英國入境，日本內閣官房長官加藤勝信12月22日表示，將考慮採取必要措施以阻止病毒散播，例如是禁止該些短期公幹人士入境。

【19:15】因應英國疫情而實行交通限制的地區或國家已達46個，完整名單如下：

香港、澳洲、奧地利、俄羅斯、捷克、波蘭、斯洛伐克、葡萄牙、哥倫比亞、丹麥、格鲁吉亞、匈牙利、印度、斯里蘭卡、印尼、約旦、盧森堡、馬爾他、蒙古、挪威、阿曼、法國、德國、意大利、愛爾蘭、荷蘭、比利時、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、加拿大、土耳其、伊朗、以色列、沙特阿拉伯、科威特、薩爾瓦多、阿根廷、智利、摩洛哥、匈牙利

英國疫情：圖為9月8日，幾名旅客剛從希臘返抵倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）。（美聯社）

【19:15】匈牙利止英國航班入境，直至2月8日。

【08:40】巴拿馬12月21日指，會在午夜時間開始，暫時禁止過去20天到過英國或南非旅行的人士入境，適用於乘搭飛機，及經陸路或海上入境的乘客。

【01:26】西班牙由22日凌晨零時起暫停英國航班進入西班牙，只有西班牙公民才獲准進入境內。葡萄牙亦宣布禁止來自英國的旅客入境。瑞典也將禁止非本國公民從英國入境，但那些在本國工作的人則不受最新入境禁令約束。

12月21日

【21:38】因應英國疫情而實行交通限制的地區或國家包括：

香港、法國、德國、意大利、愛爾蘭、荷蘭、比利時、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、加拿大、土耳其、伊朗、以色列、沙特阿拉伯、科威特、薩爾瓦多、阿根廷、智利、摩洛哥

【19:52】瑞士宣布禁些來自英國及南非旅客入境。另一方面，俄羅斯因為新的病毒變異，宣布禁止英國航機入境1周。

【17:10】意大利發現一名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新型病毒株感染的患者，他與伴侶在過去數天從英國乘機回國，客機在羅馬菲烏米奇諾（Fiumicino）機場降落，二人目前正在隔離。

荷蘭新冠肺炎疫情：圖為12月21日位於荷蘭角的Stena Line渡輪碼頭。荷蘭宣布，在2020年底之前都禁止英國的航班入境。（AP）

【16:47】澳洲廣播公司（ABC）12月21日報道，澳洲新南威爾斯省（New South Wales）首席衛生官錢特（Kerry Chant）指，有2名從英國回澳洲的人士確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），他們體內亦含有變種病毒株。

【14:15】美國衛生和公眾服務部（HHS）助理部長、海軍上將吉羅（Brett Giroir）12月20日，接受美國廣播公司（ABC）節目This Week採訪。這位負責美國新冠病毒檢測工作的高級官稱，沒必要限制英國的航班。

吉羅稱病毒本來就是一直會有變異，他們已看到這病毒有4000個不同的變種，現時無跡象顯示「他們現時所說的變種是攻陷英格蘭」。他說「現時沒理由為此驚慌」，但部門會繼續監察情況。

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【14:13】波蘭從當地時間21日晚上開始，禁止來自英國的航班入境。

【14:12】沙特阿拉伯內政部12月20日公布，政府即日起暫停所有國際客運航班（特殊情況除外）一周、關閉陸路和海上口岸。措施會實施為期1周，並可視情況再延1周。現時已在沙特境內的外國客氣可獲豁免，可以離境。

所有12月8日至今自歐洲國家及其他有大流行的國家抵沙的人，自入境日須起居家隔離14天，隔離期間須每5天接受病毒檢測。所有最近3個月自歐洲國家及其他出現大流行的國家的人也須接受病毒檢測。通告表示，以上措施不包括來自未出現病毒新變種和疫情國家的貨物、商品和物資運輸。