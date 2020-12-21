【英國變種病毒】防疫「加辣」恐不足夠　英國或需全國封城

英國發現新型冠狀病毒（COVID-19）變種病毒株，正快速散播。英國12月19日決定提升英格蘭東南部地區防疫級別至第四級，但有專家指出這或許並不足夠遏止病毒散播，英國還有可能進一步實施封鎖措施。

圖為12月19日，英國倫敦街頭。英格蘭東南部發出第四級防疫，所有商戶關門。（Reuters）

第四級別警報是英國疫情警報中的最高級別，限制包括所有餐廳不設堂食、室內娛樂場所關閉、市民除上班及其他必須外，強烈建議留在家中，整體與英國首次就疫情封城時的措施差不多。

限制還包括非家庭成員聚會不能超過一人，意味英格蘭東南部區域今年將沒法如往年歡渡聖誕。

有專家指出，目前的局部防疫措施未必能遏止病毒散播，防疫警報可能要進一步擴大，所有地方可能要進入第四級狀態全國封鎖，以防止在聖誕期間人群聚會加速散播變種病毒。

其中一個最大原因，是專家發現變種病毒株的感染能力大增，代表基本傳染數的R值增加0.39至0.93。R值大於1代表一名感染者能傳染多於一人，根據7月的評估新冠肺炎的R值為3.28至5.7，增加0.93會是驚人的增幅。

英國目前已展開疫苗接種計劃，儘管目前無跡象顯示變種病毒株會降低疫苗效用，但要驗證疫苗的成效仍需要一段時間。英國《電訊報》形容，這是一場疫苗與病毒的競賽。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

英國政府新興呼吸道病毒威脅顧問小組（NERVTAG）主席霍比（Peter Horby）表示，變種病毒株可能不會影響疫苗成效：「但也有可能會受到影響，你會在流感疫苗中看到這種情況，因為流感病毒比冠狀病毒更易變種，這是為何你會看到流感疫苗要跟隨改變的原因。」「但現在，我們並不知道新冠病毒變種的情況。」