馬來西亞「拿督預言家」列舉辛丑恐怖史實　稱真災難或2021才降臨

2020年是個不平靜的一年，使得許多預言家受到關注，包含已過世24年的盲眼「龍婆」、印度神童，都精準預言疫情爆發。在即將迎來2021年之際，馬來西亞預言家鄭博見，也針對2021年做出最新預言，不過在公布預言前，他提到2021年是「辛丑年」，並列舉過往辛丑年遇到的大事件，直言「2021年將是迎來考驗的一年」。

鄭博見是馬來西亞傑出企業家，同時也是著名的預言家。近日他在個人YouTube頻道「拿督鄭博見DAC」上分享影片，談到2020是庚子年，但多災多難的今年已經邁入尾聲，將迎來2021年，也就是60年循環一次的辛丑年，因此大家也十分關心明年的狀況。他指出，「『辛』五行屬金，為珠寶，『丑』五行屬土，為牛，所以辛丑年亦為金牛年，而土會生金，所以也是『金旺之年』」，不過2021年真的會如字面上一樣順利嗎？

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