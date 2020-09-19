【金斯伯格離世】生前愛情麵包兩兼得　法庭內外愛裝聾

美國最高法院法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）在9月18日不敵病魔離世，為87年的人生劃上句號。回顧她的一生，臉上架上一副橢圓形黑框眼鏡，頭髮梳得整齊，她把長髮梳到後腦再紮成一個髻，再戴一對誇張的耳環，就是她的招牌形象。重看1993年的舊照，在美國前總統克林頓（Bill Clinton）任命她作大法官時，除了年齡的痕跡外，裝扮似乎都沒有大改變。 在金斯伯格長成的美國，女性在社會仍面對重重困難。即使她以優秀的成績畢業，初時卻無人願意聘請，但最後一步一步走到頂峰，成為美國史上第二名女性大法官，更成為年輕人的偶像。 粉絲喚她作惡名昭彰的金斯伯格（Notorious R.B.G.），取自著名黑人饒舌歌手瓦利亞塞（Christopher George Latore Wallace）的綽號「The Notorious B.I.G.」。兩人性格職業毫不相似，唯一的共通點是，其言辭拳拳到肉，送歌迷及民眾一個埋身重擊。

美國大法官金斯伯格生前被年輕人奉為偶像。（Getty Images）

當金斯伯格聽到「惡名昭彰的金斯伯格」這稱呼時，她向其律政書記問道：「這是甚麼？」

這個名字來自紐約大學法律系學生克尼日尼克（Shana Knizhnik）創立的部落格，當年她在社交平台facebook看到朋友分享金斯伯格就寫的異議意見書，最高法院於2013年否決了選舉權法案（Voting Right Act）第4章，她對於判決感到生氣。

金格伯格的一舉一動成為美國民眾的模仿對象。（網上圖片）

該判決容許州份自行修改選舉法，不再需要經過司法部同意。這便容讓地方議員在州內通過較為有利自己黨派的法例。美國的非裔、拉美裔及低收入人士較大部份的身分證明文件均沒有相片，而德州當時正推行草案，規定投票人需持附有相片的身分證明文件，變相會減低這群人士的投票率，剝奪他們投票的權利，更可能造成種族歧視，造成不公平。

金斯伯格不認同判決，她在異義意見書中撰道：「就如加州的建築物般，它們更需要防震措施。在選舉上，種族兩極化嚴重的地方，更需要預防措施避免種族歧視」。

克尼日尼克對判決感到憤怒，但她記得金斯伯格曾說，憤怒是無用的情感，它不會讓你辦成任何事。於是，她便實際一點，在網上創立了一個部落格。

粉絲把金斯伯格的樣子紋在手臂上，留難以磨滅的烙印。（網上圖片）

在1953年的訂婚派對後，馬丁與金斯伯格在酒店留影。（網上圖片） 年輕嫁給好男孩 愛情麵包兩兼得 金斯伯格生於1933年的紐約，她說「對於大部分在40年代長大的女孩，最重要是不是大學學位，而是Mrs.。」即姓名前的稱謂，她們的目標僅是要嫁給好男孩。在1954年金斯伯格亦嫁了給好男孩馬丁（Martin Ginsburg），但同時以全班第一的（first of class）成績畢業。 金斯伯格選定了讀法律，她說：「我認為自己比其他人更勝任律師的工作，我對於文藝一點天分都沒有，但我卻可寫出一篇不錯的文章，清楚分析問題。」 正當她計劃下一步修讀法律時，她卻陷入兩難，她在1954年下半年確定懷孕，預計於翌年便可迎接小生命。於是，她申請了休學兩年。不過，此時難題卻來了。當她入讀法律學院時，還需要照顧嬰兒，自己是否可以負擔得來？

金斯伯格在大學時便與丈夫馬丁（左）結婚，她倆與兒子一同出海。（網上圖片）

鐵了心 踏上法律路途

當金斯伯格仍在猶豫不決時，她家翁說：「Ruth，如果你不讀法律系，你眼前有一個很好的理由拒絕，沒有人會怪責你。但如果你想讀法律，你便不能再憂心，找一個方法去平衡學校與孩子的工作量。」她下了決定後，便頭也不回去實踐。她與丈夫聘請了褓姆，由早上8時到下午4時代為照顧女兒Jane。褓姆放工後，她便由書本轉到嬰兒身上，到公園遊玩、唱兒歌、玩遊戲、閱故事書、為女兒洗澡、餵食等。一直至女兒入睡，她才回到笨重的法律書中。

每日周而復始，在沉重的學業與家庭之間奔走，本來是一件苦差，她卻說這是她的成功之道，每一個環節都讓她找到一個喘息的機會，讓她學習了如何分配時間，反而其他同學都沒有這種經歷。她更順利於哥倫比亞大學修畢法學士（LL.B.），她的同學讚揚她是「全個東岸最聰明的人」。

「作為女性、猶太人及母親，尋找工作是難上加難」

每年的畢業生都怕「一畢業便失業」，金斯伯格成績出眾，本應不難尋找工作。不過，現實是沒有人願意聘請她，「傳統的律師樓才剛開始接納猶太人，但我是女性、猶太人及母親。這個組合是難上加難。」苦無去路，她的哥倫比亞大學憲法教授岡特（Gerald Gunter）便幫她一把勁，推薦她作紐約南部區域法院法官埃德蒙（Edmund L. Falmieri）作律政書記，但埃德蒙卻不太願意，岡特便威脅他「若你不給金斯伯格一個機會，我再不會推薦任何律政書記予你」，金斯伯格才踏足了法律界。

馬丁在法律界是著名的大廚，曾出煮食天書《Chef Supreme》分享心得。（網上圖片） 妻子廚藝不精 丈夫學廚為自保 在金斯伯格的背後，丈夫成為了強大的後盾。當克林頓在為大法官一職挑適合的人選時，馬丁花了一個周末的時間便把數年的財務記錄整理好。他們的財政簡單，原來是因為馬丁早在1980年便賣掉所有股票，以防金斯伯格與商業公司有利益衝突，而要迴避法庭案件，他對於股票投資沒有絲毫不捨，「這不是犧牲，而是家庭」。 兩人相識於微時，在彼此之間是一種毫無保留的支持和補足。當二人開展新婚生活時，馬丁便發現金斯伯格的廚藝差勁，她對煮食既沒有興趣，又無打算要改善，馬丁笑言：「於是，出於自我保護的本能，我最好還是要要學懂煮食。」煮食的重責便落在馬丁上，他除了是有名的稅務律師外，亦成為了法律界的名廚。

馬丁總是在背後支持金斯伯格，他曾說成就了她便是他最大的成就。（網上圖片） 「他是唯一一個在乎我有腦袋的人」 馬丁總是金斯伯格演講、評論文章等第一個讀者。當金斯伯格從兩度因癌症進出院時，馬丁亦一直在旁，「若沒有他，我永遠都不會得到大法官此職。」 每當主持人問到兩人相識的時候，金斯伯格總會說：「在約會者之中，他是唯一一個在乎我有腦袋的人。」當年就只有馬丁懂得欣賞金斯伯格的聰明，這椿小事或許就足以讓金斯伯格記住一輩子。 馬丁在2010年敵不過癌症死去，金斯伯格其後指受訪問時說：「他會一直在我的生命中，在睡房中掛住他的相，我會望着它說『你應該會喜歡我在做的事情』。」

奧巴馬曾笑說特別喜歡金斯伯格，在發表國情咨文前很多時都會與金斯伯格擁抱一下。（網上圖片）

婚姻長久 秘訣是要裝聾

兩人的婚姻經歷了56個春秋，每次有人問到金斯伯格維繫婚姻的秘訣，她會說岳母在她結婚當日向她說，「在每段長久的婚姻，有時佯裝一下聾，對事情會有幫助。」衝口而出的說話，裝聾便可避免在對方的傷口上，再刺得更深，那修補的工作，也許會更易。在家中要裝聾，在法院上亦然。金斯伯格說：「當對方吐出一些未經思索或殘酷的言語，最好不要聽……憤怒或惱怒的情感不會幫助你說服別人。」

金斯伯格（左一）與同為大法官的斯卡利亞（左三）是「最好的朋友」，圖片攝於2005年。（Getty Images）

與斯卡利亞南轅北轍 竟成最好朋友

金斯伯格會裝聾，但並非對反對言論充耳不聞。金斯伯格與同為大法官的斯卡利亞（Antonin Scalia）在觀點上總是南轅北轍，但兩人卻成為知己好友。

斯卡利亞以原始主義（Originalism）理解美國憲法，「我理解及應用的憲法並不是活的，而是『死』的」，他指「只有能持續的，才是活的，但憲法不是。難道9 個法官中，只需5票便可以修改憲法，完全違背當年投票通過憲法的人民？那憲法便不是活的。」

美國憲法有二百多年歷史，原始主義者認為法官應按憲法寫成的時候作理解，不應輕易改變，若有重大的政策修定，便應以民主程序改變，法官不應有過大權力作出這些決定。

金斯伯格與斯卡利亞同遊印度，相片掛在金斯伯格的房內。（網上圖片）

「我們永遠都不會有共識」

金斯伯格聽到斯卡利亞的論點，便立刻反駁，她說：「這看法中有數個問題。當你在說人民時，想想在1787年訂下的憲法，當中的『We the people』指的政治社群僅包括擁有資產的白人男子……當社會在進步時，平等的偉大理念都應與時並進，當我們加入非裔美國人、女性在政治社群他們成為『We the people』，令人民更具包容性（inclusive）。」兩人續拋出事例說明，爭辯不休，斯卡利亞最後向金斯伯格說：「你知道，我們永遠都不會有共識。」

斯卡利亞與金斯伯格雖然觀點總是不一，但兩人卻成為好友。在金斯伯格的房間掛住一幅相，兩人於1994年同遊印度，一同騎坐在大象上拍照，兩家人亦不時聚會，令外人對這段關係摸不著頭腦。

金斯伯格曾被問到，最高法院內有多少名女法官才足夠，她回答說9個，以往從來都是有9名男法官時，卻從來沒有人覺得有問題。（Getty Images）

惺惺相惜 私交甚篤

斯卡利亞在訪問中說：「我攻擊想法，我不會攻擊人──而有些很好的人，卻有很差的想法。」金斯伯格在旁聽罷，笑而不語。斯卡利亞續指：「若你不能分清兩事，你便要選擇另一份工作，你不會想當法官，至少不是在成員眾多的法官席。（multi-member panel）。」個人與想法可以分得那麼遠。

在鏡頭前，兩人的熟稔的關係表露無遺。金斯伯格在2015年聆聽國情咨文時，被傳媒攝得她昏昏欲睡的樣子，主持人追問當時的情況，她解釋道，都是因事前的晚餐太美味，喝了點酒。斯卡利亞聽罷，不忘取笑她一番，「那是你做過最聰明的事了。」

金斯伯格被攝到在奧巴馬宣讀國情咨文時昏昏欲睡。（Getty Images）

「我們不同，卻又一樣」

兩人雖意見不合，但惺惺相惜。當金斯伯格收到斯卡利亞的異議意見書後，寫出的多數意見書比原本草擬的更佳，「斯卡利亞點出所有弱處──讓我的多數意見書更為有力。」在2016年，79歲的斯卡利亞卻突然在夢中死去。金斯伯格在悼辭中引用，一部以他倆為題的歌劇，「在斯卡利亞與金斯伯格這部歌劇的尾聲，男高音斯卡利亞與女高音金斯伯格唱出：『我們不同，卻又一樣』。不同在於對法律的了解，相同的在於我們對憲法及法院的尊重。」和而不同或許是最適合兩人的詞語。

金斯伯格與斯卡利亞一同欣賞歌劇《納克索斯島上的阿麗雅德妮》（Ariadne auf Naxos）。（網上圖片）

當斯卡利亞去世後，最高法院卻只餘8名大法官，陷入4名傾自由派對4名保守派的局面。總統特朗普（Donald Trump）提名了與斯卡利亞一樣相信原始主義的戈薩奇（Neil Gorsuch）任大法官，經過3日漫長拉布後，共和黨員採取「核武選項」剪布，以54票對45票通過任命戈薩奇。

回看金斯伯格接受任命時，僅有三票反對，而斯卡利亞則獲得參議員一致同意任命，戈薩奇的任命更突顯出共和民主兩黨嚴重的分歧。難以回到金斯伯格所盼望，兩黨共同支持大法官的傳統。這個問題亦隨着金斯伯格的離世再次浮現 —— 她遺下的空缺之時，正值美國總統大選前夕，共和、民主兩黨已經就提名時間爭論不休，亦為金斯伯格的離世蒙上陰影。