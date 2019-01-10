內地各地GDP陸續公布　14城市突破萬億元　上海首次突破3萬億

內地各地近期已開始召開2019年地方兩會，各地上一年度的財務報表也陸續公布。 據統計，內地已有14個城市的GDP於2017年財政年度突破萬億元（人民幣．下同）。

上海成為首個GDP跨越3萬億元的城市。（資料圖片）

無錫、長沙首次突破萬億元

上述14個城市包括上海、北京、廣州、深圳、重慶、天津、蘇州、成都、武漢、杭州、南京、青島、無錫及長沙。而無錫和長沙的GDP總量均於2017年財政年度才首次突破萬億元，上海則成為首個跨越3萬億元的城市，超過2萬億的則有北京、深圳和廣州。

2017年財政年度GDP總量在萬億元以下，但仍超過9000億元的城市則分別有寧波、佛山、鄭州，其GDP總量分別為9842.1億元、9549.6億元、9130.2億元，三個城市距離突破萬元僅一步之遙。

內地各地上一年度的財務報表陸續公布。（資料圖片）

GDP突破萬億城市以東部為主

從地域分布來看，上述17城市中有12個城市位於東部地區，佔比達70.59%，東部獨佔鰲頭。3個城市位於中部(武漢、長沙、鄭州)，剩餘兩個城市則位於西部地區(重慶和成都)。

據數據顯示，除上述17個城市外，2017年GDP總量超過7000億元的還有南通、東莞、泉州、西安、大連、煙台、合肥、濟南、福州等9城市。上述9個城市亦已有多地對躋身GDP突破萬億作出規劃。

（中新經緯）