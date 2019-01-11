【珠澳合作】珠海擬放寬澳門居民購房限制　支持澳門青年人才創業

珠海市委八屆六次全會（周三）10日召開，會議中提出，珠海將加快完善覆蓋在珠海發展港澳人員的公共就業服務體系，支持澳門青年人才創新創業，探索放寬澳門居民在出入境、停居留、教育、購房等方面限制。

珠海市委八屆六次全會中提出，珠海將探索放寬澳門居民在購房等方面限制。（南方都市報）

據悉，會議明確珠海將探索珠澳合作政策創新，豐富珠澳合作內涵，積極拓展珠澳合作空間，將服務澳門經濟適度多元化的使命責任落到實處。

除了探索放寬澳門居民在出入境、停居留、教育、購房等方面限制外，珠海還將加快完善覆蓋在珠海發展港澳人員的公共就業服務體系，支持澳門青年人才創新創業，以豐富珠澳兩地合作內涵。

内地媒体报道指，這意味著澳門居民在珠海購房條件或將放寬。

關於珠海限購，「中國經濟網」此前發表觀點，認為「目前珠海的限購門檻已看齊北京、深圳等一線城市」。

2016年10月6日珠海的限購政策為限制144平以下的住宅購買，本地戶籍居民家庭限購三套，非本地戶籍居民家庭需提供1年以上個稅或社保證明，限購1套。

而到了2017年4月8日，珠海限購政策再次調整，將全部戶型納入監管範圍，非本市戶籍居民購房社保要求從連續繳納1年社保變成連續繳納5年。

（南方都市報）