【下行？】江蘇GDP突破9萬億元創紀錄　京津等地調低2019年目標

今年度省級地方兩會正陸續召開，據內地傳媒報道，西藏、北京、天津、河北、湖北、福建、四川、安徽、江蘇、新疆等多個省區市已公布2018年度的經濟成績。 其中江蘇省的GDP突破9萬億元（人民幣．下同），成為第一位「9萬億俱樂部」的成員。但值得留意是，對於今年度的GDP增長，多地所設下的目標均較去年有所調低。

報道指，江蘇省省長吳政隆在政府工作報告中表示，2018年江蘇經濟運行保持在合理區間和中高速增長，預計地區生產總值增長約6.7%，總量達9.2萬億。江蘇的GDP達9.2萬億，堪稱「富可敵國」，已超越作為全球第13大經濟體的澳洲。除了江蘇省外，廣東省預計亦會隨即成為「9萬億俱樂部」的成員。廣東省在2017年的GDP已達8.99萬億元，連續29年居全國首位，故2018年的GDP超過9萬億元是毋庸置疑，甚至有可能會一舉突破10萬億元的大關。

江蘇省去年度的GDP突破9萬億元，創下全國新紀錄。（視覺中國）

至於GDP突破1萬億元城市，全國有望增加至17個，較此前多3個。在2018年之前，上海、北京、廣州、深圳、天津、蘇州、重慶、武漢、成都、杭州、南京、青島、無錫、長沙共14個城市的GDP突破1萬億元。

另一方面，今年度的GPD增速預期目標，多地均有所下調，例如天津的增速目標為4.5%，較去年的5%為低；安徽由去年的8%以上調整為7.5%至8%；江蘇是6.5%以上，較去年的7%以上有所下調；北京去年是6.5%左右，今年則調整為6%至6.5%。

（中新網）