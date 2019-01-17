去年838萬中國大陸遊客訪日　數量冠全球　人均消費超1.6萬元

日本觀光廳16日發布數據稱，2018年訪日外國遊客消費額估算達4.5064萬億日元（約合3300億港元）創新高。其中，中國大陸遊客消費達到1.537萬億日元（約合1100億港元），佔總體的34.1%，而中國大陸遊客總數則達到了達838萬人。

日本伏見稻荷大社將迎來春節假期中國遊客高潮。（VCG）

本次發布的估算從2018年起為提高精度改變了遊輪乘客相關計算方法等，如果按以往方式計算則為4.8萬億日元（約合3500億港元），比2017年的4.4162萬億日元（終值，約合3200億港元）增長8.7%。

2018年消費額從國家和地區來看，中國大陸為1.537萬億日元（約合1100億港元），佔總體的34.1%。其次是韓國5842億日元（約合422.48億港元）、台灣5839億日元（約合422.27億港元）。

人均消費額方面，澳大利亞以24.205萬日元（約合1.75萬港元）居首，此外歐美均為20萬日元左右。亞洲地區，中國大陸為22.364萬日元（約合1.62萬港元）。

關於本月11日公佈的2018年3119萬人訪日遊客，該廳也公佈了各國家和地區的詳情。中國大陸比上年增加13.9%，達838萬人，連續4年居首。其次為韓國增長5.6%，為753萬人。加上台灣（475萬人）、香港（220萬人），排名前四的國家和地區佔總體的70%以上。

（共同社）