經濟下行壓力增　李克強：允經濟增速有彈性浮動　但不能大起大落

在中美貿易戰及中國經濟放援的背景下，國務院總理李克強日前表示，提出保持中國經濟運行在合理區間，就意味着允許經濟增速有一定的彈性浮動，但不能大起大落、更不能「斷崖式下跌」。

李克強表示，允許經濟增速有一定的彈性浮動，但不能大起大落、更不能「斷崖式下跌」。（中新社）

李：允許人民和市場「抱怨」

李克強周二（15日）下午在北京召開座談會，聽取專家學者和企業界人士對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。李克強又鼓勵他們「不管是『刺耳』的話，甚至『札心』的話都沒關係，請敞開來講」。而出席及發言的人士包括阿里巴巴集團董事局主席馬雲，人民銀行貨幣政策委員會前委員、社科院學部委員余永定及瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬等人。

李克強會上指出，必須允許人民群眾和市場主體「抱怨」。至於說的話「刺耳」，政府不僅要讓大家「講」，而且要認真「聽」，「講的對就要調整政策，講的不對也要認真解釋，這樣才能齊心協力凝聚最大共識，調動方方面面的積極性。」

阿里巴巴集團董事局主席馬雲亦有與會。（中新社）

激發市場活力 頂住下行壓力

李克強又表示，今年經濟下行壓力加大，一些方面信心不足影響市場預期，必須高度重視，做好應對困難挑戰的充分準備。他強調要進一步簡政放權、減稅降費。同時展開監管，防止對企業搞任性無序檢查等干擾正常生產經營，著力幫助企業特別是民營、小微企業解決難題，通過激發市場活力來頂住下行壓力。

李克強亦提到，當前新動能已發展成為中國吸納新增就業的主渠道，對經濟增長貢獻達三分之一。政府要堅持包容審慎監管，有力帶動擴大就業。此外，亦要積極釋放內需潛力，瞄準發展急需、升級急缺、民生急盼，抓住時機合理增加公共服務、基礎設施包括信息基礎設施等方面的有效投資，鼓勵擴大國內消費，更好發揮強大國內市場優勢。他最後強調，中國仍是一個發展中國家，發展是第一要務，要牢牢抓住「發展」這個解決中國一切問題的基礎不放。

（中國政府網）