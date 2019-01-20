報告稱中國家庭戶均資產160萬　買樓用八成　炒股不到1%

近日，廣發銀行聯合西南財經大學發表了《2018中國城市家庭財富健康報告》（以下簡稱《報告》），揭示了中國城市家庭財富管理的現狀、特徵及問題。 《報告》稱，估算中國城市家庭2018年的戶均總資產規模為161.7萬元（人民幣，下同），戶均可投資資產規模為55.7萬元。

通過對華北、華東、華中、華南、西南、東北、西北七大區域、23個城市的上萬家庭進行調研分析，《報告》稱，中國城市家庭戶均資產規模增長迅速，從2011年的97萬元，增加到2017年的150.3萬元，年均複合增長率為7.6%。預計2018年中國城市家庭戶均總資產規模為161.7萬元，戶均淨資產規模為154.2萬元，戶均可投資資產規模為55.7萬元。

中國家庭財富逐年增加，財富總值已位列世界第二位。其中中國Top20%的家庭資產規模和美國相當。中國Top20%的家庭，其平均資產總規模為454.5萬元，接近美國的530萬元。

《報告》稱，2017年中國家庭總資產中，房產佔比高達77.7%。（視覺中國）

中國人的錢近80%都買房​

《報告》顯示，家庭總資產中，房產的佔比最高。2017年，中國家庭總資產中，房產佔比高達77.7%，遠高於美國的34.6%。而金融佔比僅11.8%，和日本、英國、法國等其它國家相比，配置比例較低。而金融資產配中，42.9%為銀行存款，股票僅佔8.1%。即家庭總資產中，僅有0.96%的資產配置了股票，不足1%。

五大不合理現象

除了公布財富管理數據，《報告》還詳細列舉了中國城市家庭財富管理存在「五大不合理現象」。

一是，家庭住房資產佔比過高，擠壓了金融資產配置。二是，在投資理財產品時，過半家庭不接受本金有任何損失，剛性兌付要求較強。三是，家庭可接受的銀行理財產品回報週期普遍較短，缺少長期理財規劃。四是，家庭的投資品類缺乏多樣性。五是，家庭商業保險參保率偏低，且家庭更願意為未成年子女投保，忽視對家庭頂樑柱的保障。

（綜合報道）