王岐山出席達沃斯經濟論壇　中方對美喊話：一切都可以坐下來談

2019年達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）正在瑞士盛大舉行，外界預料中美貿易戰也會成為此次會議的焦點。 據了解，美國並無代表團出席，中國則由國家副主席王岐山領軍赴會。雖然無緣舉行美中會談，但中方代表還是喊話，中國大門越開越大，一切都可以坐下來談。

中國證監會副主席方星海表示，中國也反對強迫技術轉移和偷竊知識產權。（資料圖片）

世界經濟論壇從1月22日至25日在瑞士達沃斯召開，中國國家副主席王岐山也率團出席這次論壇，陪同出席的中國團成員包括中國證監會副主席方星海、中國國家能源局局長章建華、阿里巴巴創始人馬雲、華為輪值董事長胡厚崑、京東集團陳生強等。

正值中美貿易戰僵局，王岐山在稍早會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）時，特別提及，「中國開放的大門將越開越大，14億人口的市場魅力無窮，願與世界各國共享發展機遇。」

隨行的中國證監會副主席方星海在會中，也被問到中美貿易問題時指出，「中國也反對強迫技術轉移和偷竊知識產權，一切都可以坐下來討論」，並強調，［中國願意和美國討論所有美國提出的問題。」

不過，方海星坦承，中國經濟正在放緩，但絕不是災難，也表示，雖然中國經濟增長放緩，但不會大幅削減持有的美債。

（綜合報道）