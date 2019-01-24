人社部：2018年共15省份上調最低工資標準　上海近2800港元居首

內地人力資源和社會保障部今天（24日）召開新聞發布會，會上指出2018年共15省上調了月最低工資標準，其中上海以2420元人民幣（下同，約合2797港元）居首，最低則是遼寧的1120元（約合1294港元）。上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江6個省份月最低工資標準超過2000元。

2018年共15省份上調最低工資標準，6省份達到人民幣2000元以上。（資料圖片／美聯社）

人社部在新聞發布會上指出，該部2018年指導各地合理調整最低工資標準和發布工資指導線，15個省區市調整了最低工資標準。

截至2018年12月，上海月最低工資標準達到2420元（約合2797港元），為全國最高，最低則是遼寧的1120元（約合1294港元）。上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江這6個省份月最低工資標準超過2000元。

對於下一步工作安排，人社部表示，將完善企業工資收入分配政策，推進國有企業工資決定機制改革，深入推進國有企業負責人薪酬制度改革落實落地；將完善企業工資分配宏觀指導制度，做好企業薪酬調查工作，適時發布相關薪酬和人工成本信息。

內地各省市月最低工資標準。（中新網）

（中新網）