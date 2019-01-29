商務部：中資境外總資產6萬億美元　中國政府加強限制14年來首跌

中資企業近年不斷在海外投資併購，雖然屢受挫折，但規模已不容小覷。 中國商務部在周二（29日）發布《中國對外投資發展報告》，披露最新的中資企業境外總資產規模。截至2017年底，中國2.55萬家境內投資者在境外共設立對外直接投資企業3.92萬家，分布於全球189個國家和地區，境外企業資產總額達到了6萬億美元，對外直接投資存量達到1.8萬億美元。

據了解，商務部對上一次公布中資企業境外「家底」是在2017年10月，當時數據指截至2016年底，中資企業境外資產總額為5萬億美元（約39萬億港元）。換言之，一年時間過去，中資企業境外的「身家」急增1萬億美元（約7.8萬億港元），增幅達2成。

中資企業在海外投資動作頻繁。（視覺中國）

報告又指，自2002年有數據統計以來，中國對外直接投資流量持續快速增長時間長達14年，並於2016年創出歷史新高。但在2017年開始，中國政府加強企業對外直接投資的真實性和合規性審查，房地產、酒店、影院、娛樂和體育俱樂部等領域的對外直接投資受到限制，該年出現14年來的首次下降，下降幅度接近2成。

值得一提是，在對外直接投資存量方面，中國以1.8萬億美元（約14.04萬億港元）在全世界排名第二。但仍與榜首的美國有一大段距離，後者高達7.799萬億美元（約60.8322萬億港元）。

（綜合報道）