傳滴滴將裁員25%涉及逾3000員工　產品技術、網約車團隊為重災區

內地傳媒《36氪》報道指，從多個信源處了解到，滴滴正在啟動一輪裁員，將會裁減約25%人手，涉及逾3000名員工，產品技術、網約車團隊為「重災區」。

傳滴滴將裁員25%，涉及逾3000員工。（視覺中國）

《36氪》引述知情人士說，此輪裁員比例達到25%，產品技術、網約車團隊為此次裁員的重災區，「另外，去年在業務方面沒有太多進展的部門，以及沒有和業務強綁定的職能部門，也都比較危險。」據了解，目前滴滴員工人數超過1.3萬人，如果消息屬實，將有逾3000人離職。

報道引述另一知情人士稱，這輪裁員基本採用「末位淘汰制度」，年終績效考核評級為C和D的員工，接下來都會被人力資源部找去談話勸退。而在往年，只有評級為D的員工才會被淘汰。此外，這次裁員分批次進行，可能會一直延續到3月份。

《36氪》向滴滴求證，滴滴內部人士回應稱，最近針對安全體驗和效率的目標進行重大架構調整，重組人才體系，有一些員工會涉及到「活水」轉崗，算是正常的人員調整。另外，最近安全技術、產品，管理和線下司機管理等崗位仍在大量招聘。

去年年終獎金比例縮減一半

值得一提的是，早在1月4日就有消息稱，滴滴上海團隊解散，員工併入杭州和北京。對此，滴滴當時回應稱，該消息為謠傳，滴滴上海團隊一切正常。

去年12月14日的滴滴出行全員大會上，滴滴CEO程維亦曾表示，因為表現不如預期，當年員工的年終獎金比去年縮減一半，滴滴高管集體不拿年終獎。據悉，去年滴滴普通員工年終獎分為ABC三個級別，A級別是6個月工資，B級別是4個月工資，C級別是2個月工資。

（36氪）