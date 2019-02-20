內地2018年各省人均收入公布　上海月均6200港元居首

國家統計局和地方統計局日前陸續公布2018年全國各省份居民人均可支配收入。據不完全統計，截至目前，9省份該項數據超過全國平均水平，上海以64183元人民幣（下同．約合74383港元）居首，依此計算月人均收入達6200港元；北京、浙江則緊隨其後。

首都北京的人均可支配收入位居第二，僅次於上海。（視覺中國）

國家統計局日前發布數據顯示，2018年全國居民人均可支配收入28228元，比上年名義增長8.7%，扣除價格因素，實際增長6.5%。

整理可得，北京、天津、內蒙古、上海、江蘇、浙江、福建、山東和廣東的居民，其2018年人均可支配收入超過全國平均水平。其中上海以64183元（約合74383港元．月均6200港元）居首位；第二名為北京，達到62361元（約合72271港元．月均6023港元）；其次為浙江，達到45840元（約合53125港元．月均4427港元）。

居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。按照收入的來源，則包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。 「居民可支配收入」

全國人均收入增速高於GDP

此外，在城鄉居民人均可支配增速上，貴州以10.3%的增速位居第一。國家統計局局長寧吉喆表示，2018年居民收入與經濟增長基本同步。全國居民人均可支配收入實際增長6.5%，快於人均GDP的6.1%增速。

多地政府工作報告亦確立2019年城鄉居民可支配收入的增長目標，包括天津提出，居民人均可支配收入增速高於本地生產總值增速；四川提出，城鄉居民人均可支配收入分別增長8%和9%；安徽省政府工作報告則指出，農村常住居民人均可支配收入增長9%左右等。

（中新經緯）