中國原油產量連續3年下滑　對外依存度逼近70%

據第一財經3月24日報道，根據《中國油氣產業發展分析與展望報告藍皮書（2018—2019）》（下稱《藍皮書》），去年中國原油加工量和石油表觀消費量雙破6億噸，石油對外依存度逼近70%，天然氣消費繼續保持強勁增長。

河南中原油田，職工在檢查天然氣輸氣管網。（視覺中國）

具體來看，2018年，中國石油表觀消費量達6.48億噸，較上年增長6.95%；國內原油產量降至1.89億噸，同比下降1.3%，降幅收窄1.9個百分點。中國繼2017年成為世界最大原油進口國之後，2018年超過日本，成為世界最大的天然氣進口國。全年進口天然氣9038.5萬噸，同比大幅增逾三成，對外依存度升至45.3%。

《藍皮書》預測，2019年中國石油需求增速將小幅回落，原油進口將繼續增長，原油對外依存度將逼近72%；中國天然氣進口量為1430億立方米，天然氣對外依存度將增至46.4%。

此外，《藍皮書》資料顯示，去年中國原油加工量首破6億噸大關，達到6.06億噸，同比增長6.7%；成品油產量3.6億噸，增長3.6%；成品油淨出口量再創新高，達到4608萬噸，與上年相比增長12.8%。

在新增煉能擴張勢頭強勁的同時，落後產能淘汰速度和幅度卻不及預期，原油一次加工能力淨增2225萬噸/年，超過全球淨增能力的50%，總煉能增至8.3億噸/年，全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。由此《藍皮書》預計，今年隨著地方民營大型煉化項目相繼投產，全國原油一次加工能力淨增3200萬噸/年，過剩能力達到1.2億噸/年。

（第一財經）